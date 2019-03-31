国家药监局停产4个药品 去年批准48个新药上市

本报讯(记者 张鑫)《国家药品监督管理局2018年政府信息公开工作年度报告》昨日发布。
2018年，除批准48个新药上市外，国家药监局上线运行上市药品目录集系统，本年度共收录品规424个。监管方面，2018年全年发布国家药品抽检通告26个，对518批次不合格药品及相关企业和单位予以公示，并依法予以查处。根据分析评价结果，国家药监局去年共发布3期药品撤市公告，停止了4个药品的生产、销售和使用，并修订了33个品种的药品说明书。
在组织开展针对药品企业跟踪和飞行检查中，针对检查发现不符合GMP的企业，对外发布检查通报22份、发布飞行检查通报4份、通告8份，并对安徽广印堂中药股份有限公司、长春长生生物科技有限责任公司等企业涉嫌违法违规行为进行信息公开。值得一提的是，2018年7月23日-8月9日，也就是在长春长生疫苗事件爆发之后，国家药监局对全国现有45家疫苗生产企业开展了彻底的风险排查。
2018年国家药监局对51家化妆品生产经营企业开展了飞行检查，并对其中12家严重违反生产许可工作规范的生产企业进行通告，责令其暂停生产。同时，在2018年国家级化妆品监督抽检中，发布不合格产品通告19期，共曝光不合格防晒类产品153批次，不合格面膜类产品43批次，不合格祛痘/抗粉刺类产品7批次，不合格染发类产品363批次。
此外，在对94家国内医疗器械生产企业开展的飞行检查中，国家药监局对其中存在严重缺陷的21家企业责令停产整改。同时，为消除医疗器械安全隐患，保证医疗器械安全，2018年全年，国家药监局共计公开召回信息633个。
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】