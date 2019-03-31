原标题：推动消费稳定增长要在三个方面发力

作者：学习时报评论员 胡敏

《人民日报》最近刊发一则短文《从一床薄被看消费潜力》，讲的是一家民宿，装修不算华丽，价格不算便宜，却宾客盈门。原因是店家用心为客人着想，冬天有厚被，夏天有薄被，仅枕头就为客人提供了三种选择，靠这份用心和贴心的服务，赢得了宾客光顾，挖掘出了消费潜力。这件事看起来平常，却值得深思。

拥有近14亿人口的中国消费市场潜力巨大，应该是不争的事实。要看到，我国已经是消费大国，去年社会消费品零售总额达38.1万亿元人民币，一年的增量就达3.2万亿元人民币，相当于1998年全年的社零总额。去年消费对国民经济增长贡献率为76.2%，继续成为经济增长第一拉动力。还要看到，目前我国消费率只有53.6%，与发达国家70%以上的水平相比存在较大差距。虽然我国人均收入还不高，但增长速度较快；城乡居民收入不均衡，但差距趋于缩小，这就是增长的潜力。随着生活水平提高，人们对产品和服务质量的要求在不断上升。近年来我国居民消费加快从物质领域向更广范围拓展，尤其是向服务行业转型的态势非常明显，消费结构不断优化，服务消费增长快于商品消费，农村消费增长快于城市消费，消费质量进一步提高，个性化、多元化、定制化消费正成为新的趋势，这就是巨大的消费空间。虽然由于经济下行压力加大和结构性调整原因导致近来居民实物消费增速有一定程度下滑，但这丝毫没有改变国内消费市场的发展走向。

今年《政府工作报告》将促进形成强大国内市场，持续释放内需潜力，推动消费稳定增长作为一项重点任务，正是立足现实着眼长远的政策安排。增强消费对经济发展的基础性作用，促进形成强大国内市场，既是满足人民对美好生活新期待，也是推动我国企业增强创新能力、加强技术研发，以消费升级带动产业升级，进而为实现经济高质量发展提供坚实基础。综合研判国内消费发展态势，贯彻落实《政府工作报告》精神，当前需要集中力量在三个方面发力。

一是着力让消费的体制机制更加“活”起来。去年9月国务院办公厅印发了《完善促进消费体制机制实施方案(2018—2020年)》。今年初国家发改委等十部门又联合印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》，提出6个方面24项具体措施等。这些都旨在加快破解当前制约居民消费最直接、最突出、最迫切的体制机制障碍。把制度性堵点消除了，市场活力就能激发出来。

二是着力让消费的社会环境更加“优”起来。就是要顺应消费需求的新变化，紧扣当前教育、育幼、养老、家政、医疗、文旅、信息等新的消费增长点，多渠道增加优质产品和服务供给。加强消费者权益保护，严厉打击假冒伪劣，净化市场消费环境，让群众放心消费、便利消费、舒适消费。

三是着力让群众的腰包口袋更加“鼓”起来。就是要多措并举促进城乡居民增收，将减税降费措施落实到位并循序渐进推动收入分配制度改革，稳定群众对未来的预期，进一步增强居民消费能力。

这三方面“力道”到了，就是给群众办好了贴心事，做对了市场的明白人，国内消费热点则会更热亮点则会更亮

(责编：赵爽、曹昆)