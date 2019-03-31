原标题：京城部分品牌电动车下周提价
2019年新能源汽车补贴政策日前终于出炉，国家最高补贴额度骤减，且取消地方补贴，这将直接影响消费者购车的价格。目前，北京市场上的电动汽车价格变化如何？记者咨询多家主流经销商发现，北汽新能源、吉利等品牌即将从4月1日起迎来涨价；但也有一些品牌选择在新政过渡期6月25日前“保价”，依然维持跟此前一样的价格。
“最后3天倒计时，厂家限量。”昨天，一位北汽新能源4S店销售人员在朋友圈晒出海报表示，北汽新能源保价时间只剩最后几天，车主需抓紧订车。吉利同样选择4月1日起涨价。其经销商告诉记者，目前吉利品牌只有GSe一款车在售，价格为13.58万元，4月1日后涨价，还不知道具体涨价多少，在等厂家通知。根据补贴新标准，测算下来，如果地方补贴退出，北京入门电动车型的补贴将减少两三万元，中高端电动车型的补贴将直降5万元。
造车新势力几乎均选择涨价。比如，新特汽车早在年初就将旗下首款车型DEV 1两款版本补贴后价格分别上调5000元和6000元；今年2月起，小鹏汽车G3价格上调幅度为2万元至3.4万元之间；蔚来汽车则在新政出台第二天即涨价约5万元。业内人士分析，各品牌新能源乘用车是否涨价、涨价幅度将视车型技术达标情况、成本与盈亏状况以及市场竞争力等因素综合权衡。相比传统车企，造车新势力电动车订单少产量低，还难以通过大规模生产摊薄成本，因此迅速采取了提价应对举措。
另据北辰亚运村汽车交易市场数据显示，2018年，北京累计销售国产纯电动乘用车6.9万辆，占所有新车总销量的11.46%。
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