原标题：92号汽油3月31日晚重回6元区间
油价刚上涨，就马上再迎下调。根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自4月1日起降低部分行业增值税率，其中，成品油增值税率由16%降低至13%。3月29日，国家发改委发布通知，国内汽、柴油最高零售价格每吨分别降低225元和200元，自3月31日24时起执行。
记者从中国石化北京石油获悉，根据这次调整，3月31日24时起，本市每吨汽柴油分别降低225元和200元。其中，92号汽油由每升7.05元调整为6.87元，降低0.18元；95号汽油由每升7.50元调整为7.31元，降低0.19元；0号柴油由每升6.72元调整为6.54元，降低0.18元。也就是说，车主加满一箱50升的92号汽油将节省9元左右，减少出行成本。这次调价距离3月28日24时起汽柴油每吨均提高80元仅相距3天。28日晚的调价为正常调价周期的变动，北京92号汽油据此每升上涨0.07元，突破7元的心理关口至每升7.05元。
92号汽油在6元区间还能维持多久？根据近期国际市场油价变化情况，分析师认为，在整个供应端减产的形势下，加之美国去库存提振看多情绪，油价依然可能维持稳中有涨的态势。
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