原标题：覆盖停车全产业链 “停车”“充电”展在北京开幕

为期三天的“2019中国国际城市停车产业博览会”“2019第四届中国国际电动汽车充电基础设施展览会”26日在北京开幕，探讨如何保障新能源车停车并促进停车充电一体化建设，以及升级停车场的车牌识别系统、打造智慧停车，推动我国城市停车与充电产业发展。

2019中国国际城市停车产业博览会以“智慧城市，智慧停车”为主题，专注于停车产业的科技创新发展，通过“展+会”联动，打造停车产业会展贸易平台，助力解决城市停车难题。

与此同时，随着我国电动汽车数量的增加，充电基础设施也迎来了快速发展阶段，但现阶段我国充电桩数量存在较大的缺口，与“一车一桩”的要求还存在距离。

作为覆盖城市停车全产业链的会展平台，“停车展”与“充电展”两展合力，不仅展示了全产业链上的新技术、新产品，为参展企业决策层人士带来了强大的采购群体、多样的融资渠道与合作机会，还将有力推动停车场与充电桩的联动建设，系统性解决智慧停车建设问题，助力我国城市停车产业发展。

据悉，“停车展”与“充电展”，涵盖了机械停车、立体车库、智慧停车技术与设备等范围，吸引了近200家企业参展，展览面积达12000平方米，是一场推动城市停车与充电产业化发展的行业盛会。（供稿：周小红）

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