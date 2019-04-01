原标题：五大行年报出炉：不良率齐降 去年约减员2.7万人

新政不断，去杠杆持续，工农中建交五大国有银行2018年日子过得如何？随着5大行年报出齐，现在可一探究竟。

从年报看，五大行盈利实现平稳较快增长，归属利润增速普遍在4%以上，农行的营收实现了11.46%的增长，同时资产质量逐渐改善，不良率下降，农行不良贷款余额和不良率实现“双降”。与此同时，净利息收入依旧是五大行主要收入来源，普遍营收占比在7成以上，有的近8成，且净利息收入均同比上升。而随着资管新规的出台，各家银行理财收入不同程度下滑，建行这方面收入下滑超4成。而随着房地产调控持续，四家大行的个人住房贷款增速较2017年继续回落，四家大行均降至20%以下。

“银行要保持利润稳步增长，息差水平持续提升成为必要条件。”中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼说。在多位业内人士看来，2019年商业银行资产质量有望继续保持平稳。不过，仍有风险值得注意。在董希淼看来，2019年银行业保持资产质量稳定的压力仍然较大。

工行日赚8.16亿元 赚钱能力依旧称王

五大国有银行2018年共赚10088.3亿元，比2017年增长4.66%，日均赚27.6亿。其中，工行以2977亿元的净利润位居首位。

其中，工商银行2018年净利润2976.76亿元，同比增4.06%；建设银行2018年净利润2546.55亿元，同比增长5.11%；农业银行2018年度实现净利润2027.83亿元，同比增长5.09%；中国银行2018年净利润1800.86亿元，同比增4.45%。交通银行2018年度实现净利润736.3亿元，同比增长4.85%。

按照2018年365天来计算，工商银行日赚8.16亿元，领先其他银行，建设银行日赚6.98亿元，中国银行日赚4.93亿元，交通银行日赚2.02亿元。

利差依旧是几大行最主要收入来源，有的占比近8成

从营收看，农行营收增速最快。2018年全年，农行实现营业收入5986亿元,同比增长11.46%；工行营收增速次之，2018年工商银行营收7737.89亿元，同比增6.5%。2018年交行实现营业收入2126.54亿元，同比增长8.49%；建行实现营业收入6588.91亿元,同比增长5.99%；中行实现营业收入5041亿元，同比增长4.31%。

收入来源方面，工商银行利息净收入5725.18亿，同比增长9.7%，占总营收的73.98%。而非利息收入则下滑1.5%。农业银行利息净收入4777.6亿元，同比增长8.1%，占总营收的79.81%。中国银行利息净收入3597.06亿元，同比增长6.29%，占总营收的71.36%。建设银行利息净收入4862.78亿元，同比增长7.48%，占总营收的73.8%；交通银行利息净收入1309.08亿元，同比增长4.83%，占总营收的61.56%。

可以看出，利差依旧是它们的主要收入来源，且这块收入都在增长。几大行中，净利息营收占比最高的农业银行在年报中称，2018年，本行净利息收益率2.33%，净利差2.20%，均较2017年上升5个基点，主要是由于：（1）受市场环境等因素影响，信贷资产、债券投资和存拆放同业收益率上升；（2）本行持续优化大类生息资产结构，加大信贷投放和实体经济支持力度,高收益率的生息资产占比提升。

据报道，年报数据显示，2018年工农中建四大国有银行的净息差(NIM)普遍上升，利息收入仍是支撑大型银行净利润持续上行的动力所在。

五大行不良率均下降，多家银行“补血”忙

从资产质量看，五大行不良率均下降。其中，农业银行是五大行中唯一实现“双降”的银行。

农业银行年报显示，2018年不良贷款余额1900.02亿元，较2017年下降40.3亿元；不良率1.59%，较2017年下降0.22个百分点；工商银行、交通银行、建设银行、中国银行2018年的不良贷款率分别为1.52%、1.49%、1.46%、1.42%，分别较2017年下降0.03个百分点、0.01个百分点、0.03个百分点、0.03个百分点。

2018年，多家银行运用优先股、二级资本债、永续债、定向增发等多种资本工具密集“补血”。从五大行的资本情况看，建行的资本充足情况在五大行中最高。

建行年报显示，2018年该行资本充足率17.19%，一级资本充足率14.42%，核心一级资本充足率13.83%。工行、农行、中行、交行的资本充足率分别为15.39%、15.12%、14.97%、14.37%，四家银行的一级资本充足率分别为13.45%、12.13%、12.27%、12.21%，四家银行核心一级资本充足率分别为12.98%、11.55%、11.41%、11.16%。

在业绩发布会上，农行、工行、中行也公布了今年的资本补充计划。其中，农行计划发行不超过1200亿减记型无固定期限资本债券，中行将发行700亿减记型合格二级资本工具、400亿减记型无固定期限资本债券，工行计划发行800亿永续债。

资管新规落地，建行理财产品业务收入降幅超4成

2018年4月27日，有关部门下发《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称“资管新规”）。随着新规落地，银行理财及其相关收入受到明显影响。

工行发布的2018年年报显示，2018年底，工行非保本理财规模为2.58万亿元，而在2017年工行非保本理财余额为2.67万亿元。较2017年，非保本理财规模下降了899.28亿元，同比下降3.4%。

农行年报显示，2018年农行非保本预期收益型产品余额8791.23亿元，而在2017年这一数据为13688.78亿元。“加快推动理财产品净值化转型，压降存续预期收益率型产品规模。净值型产品体系构建完善，净值型产品规模超过5000亿元。”农行在2018年年报中表示。

随着规模的萎缩，各家银行理财收入不同程度下滑。

建设银行理财产品业务收入111.13亿元，较2017年下降44.55％；2018年工行理财业务收入206亿元，同比小幅下降；农行代理业务手续费收入下降8.1%，主要是由于代客理财和代理保险业务收入减少；交通银行2018年年报显示，2018年该行管理类手续费收入为人民币125.24亿元，同比减少人民币24.24亿元，降幅16.22%，主要由于本集团理财产品收入减少。

中行年报显示，2018年集团实现手续费及佣金净收入872.08亿元，同比减少14.83亿元，下降1.67%，在营业收入中的占比为17.30%。“主要是中国内地商业银行理财业务和代理保险业务相关收入同比下降。”年报解释。

目前，五大行理财子公司已相继获批。在业绩发布会上，各大行表示，尽快开业。但未来理财子公司如何和原有部门“相处”？

中行郑国雨在业绩发布会上表示，对于未来理财子公司和中行其他的一些资产管理机构，如中银基金、中银证券，定位上有所侧重。“理财子公司与基金公司、券商资管在适用的监管办法、经营范围和产品结构等方面，各有特点，应该说可以满足不同层次的风险偏好。”

工行副行长谭炯表示，工行在筹建子公司的同时，会保留总行的资产管理部，未来希望这块能够发挥“1+1>2”的协同效应，未来总行资产管理部主要承担大资管业务的统筹协调和联动职能。

个人住房贷款增速继续回落，四家大行均降至20%以下

据央行在今年1月公布的2018年数据，在房地产贷款方面，2018年末，人民币房地产贷款余额38.7万亿元，同比增长20%，增速比2017年末低0.9个百分点；全年增加6.45万亿元，占同期各项贷款增量的39.9%，比2017年水平低1.2个百分点。

从除了中行之外的四家大行的表现看（注：中行年报未公布房贷数据），2018年四家大行房贷增速较2016年、2017年继续回落。

据新京报此前两年的统计，2016年五大行个人住房贷款增幅均在30%左右；2017年，工行和农行的房贷增速在20%以上，分别同比增21.5%、22.5%。建设银行、中国银行、交通银行2017年房贷增速在15%以上，增幅分别为17.5%、17.5%、16.49%。

对比2017年年报，四家大行房贷增速放缓。

农行、工行房贷增幅均未超过17%。年报显示，农行个人住房贷款余额36605.74亿元，比2017年末增加5271.00亿元，较2017年末增长16.8%，主要是由于本行落实差异化住房信贷政策，积极支持居民合理自住购房需求；工商银行2018年年报显示，2018年个人住房贷款增加6512.72亿元，增长16.5%，主要是重点支持居民自住购房融资需求。

建设银行、交通银行增幅未超过13%。其中，建设银行个人住房贷款47535.95亿元，较2017年增加5405.28亿元，增幅12.83%；交通银行，集团个人住房按揭贷款余额达人民币10075.28亿元，较2017年末增长12.29%。

中行未公布具体的房贷数据，其2018年年报表示，继续执行差异化的个人住房贷款政策，稳步投放个人贷款。

可以预见的是，严控信贷仍将是房地产调控的重要内容，严防房地产风险也是监管部门2019年的重点工作。在今年两会期间，银保监会副主席王兆星表示，2019年银保监会仍将加强房地产贷款的监测，加强对投机性房地产贷款的严格控制，也要防止通过影子银行渠道的进入房地产，要保证房地产健康稳定发展，继续保障住房贷款的基本需要，也要对带有投资、投机性贷款严格控制，房地产金融是防范风险的重点领域。

五大行2018年减员2.67万人，农行占一半

受金融科技影响，部分银行发生银行减员。

据新京报此前的统计，2017年五大行员工较2016年减少2.7万人。其中，建设银行、农业银行员工减少9000人以上，工商银行员工减少超过8000人，交通银行2017年员工减少1316人。中国银行是五大行中唯一员工人数有所增加的银行，2017年该行增加员工2233人。

对比2017年，五大行的员工规模在2018年均出现了缩减。从总体缩减人数上看，2018年五大行缩减人员数目与2017年的2.7万人相当，2018年五大行员工共减少26730人。

其中，2018年农行在职员工总数473691人，较2017年末减少13616人。农行人员减少规模占据了五大行减员规模近一半。

建行也在2018年大幅减员，截至2018 年末，建设银行共有员工345971人，对比2017年的352621人，减少了6650人，减幅1.89%；2018年末，工行共有员工449296人，比2017年末减少3752人。

此外，中行、交通银行2018年减员规模均超1000人。

其中，2018年末，中国银行共有员工310119人，内地机构员工285797人。对比2017年，中国银行员工减少了1014人，内地机构员工较少了2409人；交通银行境内外行共计89542人，其中境内银行机构从业人员87090人，海外行当地员工2452人。对比2017年年报，交通银行境内外银行机构从业人员减少了1698人，境内银行机构从业人员减少了1816人。

【展望2019】

“银行业保持资产质量稳定的压力仍较大”

2019年包括五大行在内的中国银行业面临哪些挑战？

首先可以预见的是，随着资管新规等政策实施，银行业同业、理财等业务的规模和收入将在2019年进一步收缩。各大行如何应对？

“银行要保持利润稳步增长，息差水平持续提升成为必要条件。”中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼说，息差水平提升主要取决于银行客户结构、风险偏好以及业务模式等因素，良好的资产负债配置能力和风险定价能力也是银行业努力的重点。在风险可控的前提下，银行将主动获取优质高收益资产，优化资产结构。同时，加强大额存单、同业拆借等各类负债工具的组合管理和动态调整，优化期限结构。此外，增强专业化、精细化的风险定价能力以及差异化的息差管理能力，进一步稳定净息差水平。

在多位业内人士看来，2019年商业银行资产质量有望继续保持平稳。不过，仍有风险值得注意。

“部分领域潜在风险的防控任务依然较重，并有可能对商业银行资产质量形成负面影响：债务率较高的房地产企业可能形成一定的风险；地方政府隐性债务存在一定风险隐患；债券违约可能引起的风险传导需要警惕；小微企业信用风险需加以关注。”交通银行首席经济学家连平指出。

董希淼持有类似的看法。在他看来，2019年银行业保持资产质量稳定的压力仍然较大。“银行将需进一步提升风险防范意识和能力，防控多领域交叉风险的发生和传染。需要更严格实施全面风险管理，在贷前调查、贷中审查及贷后管理等环节健全制度，优化流程，提升效能。”

此外，受监管达标要求、表外资产回表、子公司设立等影响，银行业资本补充压力显现。2019年，包括五大行在内的中国银行业仍将密集“补血”。（记者 侯润芳）

(责编：蒋琪、杨曦)