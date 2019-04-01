原标题：新能源汽车补贴退坡 部分车企仍延续以往补贴政策

随着2019年新能源汽车补贴政策落地，补贴退坡力度进一步加大。北京青年报记者对这些车企的应对政策进行了梳理，发现不少车企仍保留了补贴力度，或设置了过渡期间的优惠政策。

新能源汽车补贴新政落地

3月26日，财政部等四部委发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，对新能源乘用车、客车、货车的补贴标准和技术要求做了新的规定。

《通知》显示，今年的新能源汽车补贴退坡力度进一步加大。对于续航里程250公里以下以及电池系统能量密度要求低于125Wh/ kg的纯电动乘用车取消补贴，而2018年，续航里程250公里以下的纯电动乘用车分别可享受1.5万元和2.4万元补贴。此外，今年续航250公里到400公里的纯电动乘用车补贴降低至1.8万元，续航400公里以上的补贴从上年5万元腰斩，降至2.5万元。新的补贴政策从3月26日起施行，其中，3月26日至6月25日为过渡期。

部分车企仍延续以往补贴政策

在该政策一经落地，各新能源汽车企业对涨不涨价、怎么涨这个问题做出了不一样的应对。

广汽新能源推出了“全额补”计划，在购买广汽旗下GE3 530和GS4 PHEV车型时，仍可以享受9.07万元和3.3万元的补贴；比亚迪方面也推出了相应的补贴政策，旗下的唐DM、宋DM、宋EV500等几款热销车型，在6月25日之前享受全部2018年的补贴政策；蔚来方面也有动作，传出消息称3月31日前，购买现车或支付完成后按去年政策共享受5.85万元的优惠，在4月1日到6月25日之间，按过渡期标准享受4.05万元的补贴。

补贴退坡不会对市场造成过多影响

对于此次新政，广汽新能源表示，补贴退坡虽然短期对行业造成了一定冲击，但是长期来看会加速市场格局的形成，让有实力的企业有更好的市场环境。

据了解，2018年，我国新能源汽车销量为125.6万辆，增长61.7%。在车市遇冷的消费大环境下，国内新能源汽车依然爆发出了强劲的动力。

有业内专家对此表示，国内新能源汽车的市场正在逐年扩大，而通过近几年的淘汰和发展，存活下来的新能源汽车企业，制造技术相对成熟，成本也较往年有所降低，补贴退坡其实不会对新能源汽车的市场发展产生太大影响。

但是随着越来越多的传统车企逐渐推进新能源汽车的研发，以及特斯拉国产化的到来，新能源汽车市场格局仍面临大变局。（记者 王荣辉）

(责编：蒋琪、杨曦)