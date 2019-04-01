原标题：电价油价气价货运价齐下调 更多降成本举措将落地

因为增值税的调整，4月1日电价、油价、气价、铁路货运价齐迎下调。而这只是一个开始，后续还将有新的“降成本”措施陆续落地。

记者3月31日获悉，根据国家有关部门通知，自4月1日起，下调铁路运输服务增值税税率，中国铁路总公司决定，同步对国铁运输的整车、零担、集装箱等货物运价相应下浮，取消翻卸车作业服务费等6项杂费，降低货车延期占用费等4项收费标准，主动将减税降费效应传递给下游企业，预计每年可向货主和企业让利约60亿元。

中国铁路总公司有关部门负责人表示，此次铁路货运降价降费，是继2017年以来中国铁路总公司连续采取一系列降费措施、累计降费200多亿元的基础上实施的又一次降费让利行动。

而根据国家发改委3月29日下发的《关于电网企业增值税税率调整相应降低一般工商业电价的通知》，电网企业增值税税率由16%调整为13%后，省级电网企业含税输配电价水平降低的空间全部用于降低一般工商业电价，原则上自2019年4月1日起执行。

领航智库副总裁王秀强表示，2018年，全社会用电量约6.84万亿千瓦时。经其估算，增值税税率下调3%，电网企业应纳增值税的税额相应减少约360亿元，一般工商业用户电价预计下调3分钱/千瓦时。

除了电价之外，天然气管道运输价格、天然气基准门站价、汽油柴油价格等也迎来调整。国家发改委《关于调整天然气跨省管道运输价格的通知》称，根据增值税税率调整情况，决定自2019年4月1日起，调整中石油北京天然气管道有限公司等13家跨省管道运输企业管道运输价格。通知要求各地尽快调整短途天然气管道运输价格，并切实将增值税改革的红利全部让利于用户。

而《关于调整天然气基准门站价格的通知》称，根据增值税税率调整情况，决定自2019年4月1日起，调整各省(区、市)天然气基准门站价格，要求天然气生产供应企业在与用户协商确定具体价格时，要充分考虑增值税税率降低因素，将增值税税率降低的好处让利于用户。

国内成品油价格也因增值税税率调整而相应下调。国家发改委在通知中称，根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》，成品油增值税税率由16%降低至13%。据此，国内汽、柴油最高零售价格每吨分别降低225元和200元，自2019年3月31日24时起执行。

(责编：杨曦、蒋琪)