原标题：增值税改革凸显减税与完善税制并重

这次增值税改革从规模和意义上都非同寻常，通过减税与完善税制并举，不仅要实现减轻企业负担和激发市场活力，同时还要推进完善税制、优化收入分配格局。可以说，增值税改革的过程反映了稳步推进、逐步深化的改革思路，并通过深化这一改革，为下一步完成增值税立法奠定坚实基础

从4月1日起，作为今年2万亿元减税降费的“重头戏”，深化增值税改革拉开大幕。近年来，我国持续推进减税降费，税制改革稳步开展。这次改革从规模和意义上都非同寻常，通过减税与完善税制并举，不仅要实现减轻企业负担和激发市场活力，同时还要推进完善税制、优化收入分配格局。

增值税以其税收中性、收入功能强等优势为世界多数国家所重视和采纳。我国自1979年引进增值税制度以来，不断改革和完善税制，如今增值税已成为我国第一大税种，占税收总收入近四成。深化增值税改革、逐步建立现代增值税制度，是我国税制改革的一项重要任务。

实际上，对于增值税改革，社会各界已不陌生，比如营改增、简并和降低增值税税率等，都是这方面的重要改革。从2012年1月1日在上海启动营改增试点以来，增值税改革至今已走出“十大步”，不断向现代增值税制度迈进。可以说，增值税改革的过程反映了稳步推进、逐步深化的改革思路。同时，通过深化这一改革，为下一步完成增值税立法奠定坚实基础。

这次深化增值税改革，主要举措包括将制造业等行业适用税率由16%降至13%，将交通运输、建筑等行业适用税率由10%降至9%。同时，进一步扩大进项税抵扣范围，完善抵扣链条；试行期末留抵退税制度，减少因留抵导致企业资金占压问题，增强税收中性。这些改革措施，一方面通过大幅降低税率、扩大进项税抵扣范围等政策，大幅度、实质性减轻企业税负；另一方面，进一步完善了增值税制度。比如，通过降低税率继续向推进税率三档并两档、税制简化方向迈进，期末留抵退税也体现了现代增值税制度的发展方向。

与历次增值税改革相比，这次减税规模力度大、改革任务重，这些措施的减税降费规模预计超过1万亿元，留抵退税等改革也是难啃的硬骨头。《政府工作报告》针对落实减税降费指出，“坚决兑现对企业和社会的承诺，困难再多也一定要把这件大事办成办好”。完成相关要求，一方面需要各级政府有“刀刃向内、壮士断腕”的勇气和担当，坚持过紧日子，用政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”；另一方面，需要财税部门不折不扣地落实各项政策，强化执行、优化服务，确保主要行业税负明显下降、部分行业税负有所降低、所有行业税负只减不增。

从近年来推行减税降费情况看，一些行业、企业在适用新政策中可能会遇到一些问题。这就需要有关部门密切跟踪、分析改革执行情况，及时研究解决政策实施过程中的突出问题，不断完善政策举措，让企业和人民群众有实实在在的获得感，确保改革目标实现。

减税降费被社会、企业高度关注。如今大幕拉开，实施效果如何更是备受期待。相信深化增值税改革等一系列减税降费措施的落地，将有力支持稳增长、保就业、调结构，确保经济运行在合理区间，促进经济社会持续健康发展。

(责编：杨曦、蒋琪)