原标题：去年下架封存、召回不合格食品693吨

本报讯 (记者蒋菡)3月29日，市场监管总局通报了2018年国家食品安全监督抽检情况。抽检显示，肉蛋奶、米面油等日常消费大宗食品抽检合格率较高，方便食品、冷冻饮品等合格率较低。2018年完成国家监督抽检不合格食品核查处置任务10696件，下架封存、召回不合格食品693吨。

2018年，市场监管总局坚持以问题为导向，对日常监管、专项整治、投诉举报、风险监测等发现问题较多的安全指标、产品、业态、企业和区域加大抽检力度。全年完成24.9万批次国家监督抽检任务，较2017年增加了6.9%，覆盖全部33大类食品。检出不合格样品5965批次，样品平均不合格率为2.4%，与2017年持平。

值得关注的是，方便食品、冷冻饮品等合格率较低。方便食品抽检3470批次，检出不合格样品260批次，不合格率为7.5%，主要是微生物污染和超范围超限量使用食品添加剂问题；冷冻饮品抽检1176批次，检出不合格样品85批次，不合格率为7.2%，主要是生产、冷链、贮存、运输等环境卫生或冷链温度不达标，导致微生物污染问题；淀粉及淀粉制品抽检3514批次，检出不合格样品185批次，不合格率为5.3%，主要是超范围超限量使用食品添加剂问题。

(责编：蒋琪、杨曦)