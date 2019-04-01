原标题：3月份制造业采购经理指数公布：50.5%！制造业重回扩张区间

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天(31日)发布3月份中国制造业采购经理指数。受生产逐渐进入旺季以及国家一系列政策落地等因素影响，本月制造业采购经理指数又重回50%以上的景气区间。

50.5%！环比回升1.3个百分点！这是官方公布的3月份制造业采购经理指数的终值！而此前，连续3个月是在50%以下的收缩区间运行。在中国物流与采购联合会副会长蔡进看来，3月份指数重新回到50%以上，说明经济平稳增长的利好因素在进一步显现，尤其是内需的持续强劲，成为经济平稳增长的重要基础。

中国物流与采购联合会副会长 蔡进：需求在进一步增长，2月份的新订单指数重新回到了50%以上，3月份在2月份大幅回升的基础上，新订单指数又有比较大幅度的回升，所以需求的基础在进一步牢固。

制造业中最能代表发展质量的高技术制造业和装备制造业，在本月表现依旧突出，并且已经连续3个月上升，稳中有进态势较为明显。

国家统计局服务业调查中心企业景气处处长 史朝晖：本月的高技术制造业，还有装备制造业以及消费品制造业采购经理指数都是高于上月，并且高于制造业的总体水平，尤其是农副食品加工和医药制造等行业，这些行业采购经理指数还是位于53%以上一个相对较高的景气水平。

综合来看，春节过后，前期有所回调的企业生产快速回归正常，企业加快原材料采购，市场价格整体上升。受前期国家对民营经济的重视以及对小微企业的扶持政策的带动，中小企业生产经营活动明显上升。

中国物流与采购联合会副会长 蔡进：3月份的指数确实回升得比较高，哪怕就是去掉一些季节性因素，3月份的指数回升还是比较明显的，所以说经济平稳运行的这种基本趋势，应该说是很有基础。

采购经理指数是国际上通行的宏观经济先行监测和预警指标，通常以50%作为经济强弱的临界值，高于50%，反映经济扩张，低于50%，则反映经济收缩。

(责编：杨曦、蒋琪)