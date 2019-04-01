原标题：有轨电车西郊线采取重联方式运客 运力增加50%

原标题：西郊线采取重联方式运客

本报讯（记者 刘珜）落英缤纷喜迎春，芳踪请来西郊寻。随着北京植物园第31届“桃花节”盛大开幕，“最美西郊线”也迎来了赏花客流高峰。尽管天气冷了点，游客的热情仍很高。3月30日、31日周末两天西郊线继续采取重联方式（两列列车连在一起）运客。3月30日，西郊线客流量约为2.7万人次。

北京有轨电车西郊线是贯穿 “三山五园”的重要公共交通动脉，因运量大、无堵车、准时等特点，成为了西郊地区的热门“旅游快速通道”。据悉，3月23日、24日周末西郊线启用重联运行，单日正线上线10组车，其中5组重联车、5组单机列车，运力增加50%，周末两日客流接近9万人次。据介绍，这项措施将在周末高峰期一直持续。

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