原标题：5G发展冲刺，智能时代来了

当前，中国5G发展已经进入冲刺阶段。作为一项跨时代的移动通信技术，5G将构筑起万物互联的基础设施，赋予经济增长新动能，支撑智慧社会新发展。

随着5G时代的到来，5G产业链如何发展，5G会带来哪些发展新机遇等问题，成为社会广泛关注的焦点。就此，记者采访了业内权威专家进行相关解读。

5G带来高速度

在今年的央视春晚直播中，4K超高清直播、5G网络传输等高科技手段的加入，为观众带来一场艺术与科技完美结合的视听盛宴。得益于5G高可靠和低时延的特性，本次春晚4K超高清转播信号更稳定、质量更清晰。通过春晚，观众第一次直观地感受到——5G来了！

中国信息通信研究院院长刘多介绍，5G具有大带宽、大连接、低时延和高可靠等特点，5G的大带宽使其比4G的速率快10倍，低时延指标可以达到毫秒量级。

5G网络在数据传输上的高效率，得益于5G网络切片技术的应用。如果说数据传输如同车辆在高速公路上行驶，那么5G则在继续修宽高速公路的同时，还具备了规划道路、实现分流的能力，提高了数据传输的效率。

“5G可以根据不同行业、用户需求，自动实现分门别类分配网络。”大唐电信集团总工程师王映民介绍，5G网络切片技术可以根据不同行业、用户需求，自动实现分门别类分配网络，例如，在一栋大楼内，有人通过网络进行远程医疗，有人使用微信聊天，5G网络会通过自动计算，让远程医疗获得更快、更可靠的网络资源。

为推动5G商用的尽快落地，从2018年开始，国内三大运营商已在北京、上海、广州、深圳、雄安等多地开展了5G试验，搭建小规模试验区。“今年下半年，随着试验许可的发放，运营商将从主要城市开始适度部署5G试商用网络。”中国联通集团运维部总经理马红兵表示，试商用用户有望于今年下半年或明年上半年体验5G网络。

5G开启万物互联时代

日前，国内首个智能网联汽车5G试点项目亮相博鳌亚洲论坛。智能网联汽车配备了激光雷达、高清摄像头等多种传感器系统，使车辆在自动驾驶过程中，可以做到遇到红灯缓慢刹车，遇到急转弯自动减速然后转向，遇到道路施工自动绕行。

“通信技术与汽车的深度融合，是智能网联汽车发展的必由之路。”清华大学苏州汽车研究院院长成波认为，5G与智能网联汽车结合，将推动车车协同、车路协同、车云协同等一系列应用。

在4G时代，我们实现了人与人的连接。随着智能连接领域的发展，利用5G的传输优势实现人与物、物与物的连接成为发展趋势。由于5G移动网络在速度和安全性上的优势，很多对传输速度有较高要求的应用场景将得以实现。

全球移动通信系统协会会长葛瑞德认为，5G能给我们带来更快速、覆盖更全面的连接，能够推进医疗、教育、人工智能、物联网等发展。智能连接会改变我们的生活、商业及工作方式。

“作为推动智能化时代巨轮滚滚向前的强大动力，5G将会给数据、算法、算力带来新的融合反应，推动更多智能化变革，开启万物互联时代。”联想集团董事长兼首席执行官杨元庆表示。

《中国无线电管理年度报告（2018年）》显示，2018年我国物联网业务收入比上年增长72.9%，物联网及智慧家庭等新业务增长迅猛。同时，阿里巴巴、华为等企业涌入物联网行业，加速推动物联网逐步走进普通大众的生活。

5G赋予经济增长新动能

2018年年底，辽宁率先将5G技术引入工业制造企业。截至目前，两个5G试验产业园落地沈阳和大连，沈阳新松机器人、沈阳机床、华晨宝马三个厂区已经完成5G基站覆盖。中国移动辽宁有限公司政企客户部重要客户中心行政总监祁立恒说：“目前，我们与新松机器人进行了5G机器人智能巡检的示范项目，通过5G网络可以完成对机器人的远程操控和视频监控回传。”

辽宁的实践经验显示，未来5G可以成为传统企业转型升级的重要带动力量。

北京邮电大学教授吕廷杰认为，5G对物联网、车联网和工业互联网的应用和支撑，使它能够对国民经济基础设施，对互联网拥抱实体经济产生非常重要的赋能作用。

“5G对企业级市场的影响力或将远远超过消费级市场。”杨元庆认为，5G最先应用的行业是制造业，所有工厂都会因为5G而插上翅膀。大量传统的行业设备，例如工厂机床、医疗设备，都将有可能实现智能化改造。“中国制造业应充分抓住5G产业机遇，大力发展以智能物联网为代表的创新技术，释放更多‘效率红利’，推动中国经济高质量发展。”

工业和信息化部总经济师王新哲认为，5G的普及应用将赋予经济增长新动能，支撑智慧社会新发展，拓展民生福祉新内涵，为经济发展、社会进步和民生改善提供有力支撑。

近年来，我国高度重视5G发展，在搭建研发平台、强化政策保障、加强国际合作等方面做了许多工作，促进5G扎实有序发展。同时，我国5G商用仍然面临产业有待进一步发展、融合应用有待进一步深入等诸多挑战。王新哲表示，工业和信息化部将尽快启动5G商用，深化5G融合应用，大力推动5G与经济社会各领域深度融合。

（本报记者 姚亚奇）

(责编：蒋琪、仝宗莉)