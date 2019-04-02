交行亮出2018业绩单 净利润增幅创近三年新高

人民网北京4月2日电 资产总额稳健增长、净利润增长提速、不良率稳中有降、拨备覆盖率和资本充足率明显提高……交通银行近日发布2018年业绩，对市场亮出过去一年的成绩单。

截至报告期末，交行资产总额达人民币95,311.71亿元，较上年末增长5.45%；全年实现净利润（归属于母公司）人民币736.30亿元，同比增长4.85%，增幅创近三年新高；实现净经营收入人民币2,130.55亿元，同比增长8.41%；不良率1.49%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率173.13%，较上年末大幅提升18.40个百分点，创近四年新高；资本充足率为14.37%，较上年末提升0.37个百分点，为五年来最高。其中，核心一级资本充足率、一级资本充足率分别为11.16%、12.21%。较上年末分别提升0.37、0.35个百分点。

2018年是交行发展进程中承前启后的重要节点，在成立110周年之际，交行对践行十年的“两化一行”战略进行了微调；2018年也是交行管理团队新老交替的一年，原交行行长彭纯接任董事长一职，原中行副行长任德奇履新交行行长。数据显示，战略微调、管理层交替后的首个年度，交行各项工作实现平稳过渡，整体业绩表现不俗。

在优良的业绩支撑下，交行市场竞争力稳步提升。连续第十年跻身《财富》（FORTUNE）世界500强，营业收入排名位居第168位，较上年提升3位；在《银行家》（The Banker）杂志全球千家大银行一级资本排名第11名，连续五年跻身全球银行20强；在银保监会消费者权益保护工作考评中总体评价为“一级”；在中国银行业协会“千佳”示范服务网点评选中，交行共有135家网点获评，入选数量连续多年领跑同业，并荣膺最具社会责任金融机构；获评中国《金融时报》2018年度最佳财富管理银行。

交行管理层表示，“2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，中国改革开放40周年，也是交行创立110周年。交行坚守服务实体经济根本，坚持审慎稳健经营理念，实现了较好的发展。”董事长彭纯用“厚积薄发”四字概要评价了交行2018年业绩表现，并从“‘稳’的基础进一步夯实、‘好’的态势进一步确立，‘进’的动能进一步增强”三个方面对此进行了阐述。

“稳”：服务实体能力稳步提升，资产质量保持稳中向好

彭纯表示，“实体经济是金融业的根基，风险防控是金融业的底线。银行的高质量发展，必须依托于实体经济的健康成长，必须依托于风险管控严密防线的构筑，答好‘服务实体经济、防控金融风险’这两道必答题，只有行稳、方能致远。”

2018年，交行在以上必答题上交出了亮眼的答卷。

服务实体经济多管齐下，资产规模稳健增长。2018年末，集团客户贷款余额（拨备前）较上年末增加人民币2,749.72亿元，增幅6.00%，加上收回移位再贷6,337亿元，投资地方债1,387亿元，总计投放逾万亿元支持实体经济发展，为实体经济“输血通脉”。服务国家重大区域战略，积极支持雄安新区建设，河北雄安分行正式开业，发挥总部在沪优势，积极助推长三角区域一体化战略。普惠金融“两增”口径贷款余额较上年末增加人民币262.80亿元，增幅29.63%，高于全部贷款平均增幅；金融精准扶贫贷款达人民币277.43亿元，增幅72.78%。小微贷款利率超额完成监管要求，2018年四季度定价较同年一季度下降110个基点。深化与苏宁等龙头民企的战略合作关系，推出线上优贷通、线上税融通等全线上小额信用贷款产品，有效支持了民生消费等重点领域发展。

资产质量保持稳定，风险抵补能力大幅提升。报告期末，交行逾期贷款、逾期90天以上贷款余额和占比实现“两逾双降”，余额较上年末分别减少人民币103.34亿元、135.20亿元，占比较上年末分别下降0.33、0.38个百分点。拨备覆盖率173.13%，创近四年新高，较上年末大幅提升18.40个百分点。在没有外源性资本补充的情况下，资本充足率较上年末提升0.37个百分点，达到14.37%，创近五年来新高，从另一侧面展示了交行业务转型的积极成效。在前两年债券市场违约高发的情况下，信用债风险管控成效明显。资产质量的持续稳定，彰显了交行审慎稳健的文化基因和风控红利。

“好”：资产负债结构优化，盈利能力持续向好

在积极服务实体经济、严格落实减费让利要求的同时，交行积极调整业务结构，多措并举增收节支。交行行长任德奇表示，“过去一年，面对内外部形势变化，交行加强对政策、市场的研判，适时优化策略、灵活调度，做大做强包括‘长尾客户’在内的全量客户，推动资产负债结构到业务全局的科学调整，全面达成董事会确定的2018年经营管理目标，展现了良好的价值创造能力和市场竞争能力。”

从创利和成本两端看，交行盈利能力均有所提升。净利润增幅4.85%、净经营收入增幅8.41%，均为近三年来最高水平；手续费及佣金净收入达人民币412.37亿元，增速跑赢市场；成本收入比较上年下降0.35个百分点，实现了近三年来首次回落。

盈利能力提升的背后，是业务结构的持续改善。

资产负债结构的优化，为利润增长作出重要贡献。在负债端，交行准确把握市场资金充沛、投资理财需求旺盛的时间窗口，加大结构性存款创新力度，集团客户存款余额较上年末增加人民币1,791.23亿元，增幅3.23%。在资产端，交行立足满足新时代人民群众美好生活需要，全年新增贷款的2/3以上投向零售领域，新发生个人资产业务平均利率较上年提升93个基点。

银行卡、托管、私人银行、交易型银行等业务较好增长，进一步凸显了交行在财富管理领域的经营特色和专业能力。全国首家上线“税延养老险”，业内首创“拼团理财”，信用卡消费额排名市场第二。零售重点客群增长良好，管理的个人金融资产（AUM）达人民币30,575.96亿元，较上年末增长6.11%。交易型业务收入增长123%。托管资产规模达人民币89,132.12亿元，较上年末增长8.33%，实现公募基金托管规模破万亿。

境外银行机构、子公司继续保持良好发展，对集团业绩实现强劲支撑。2018年交银集团的业务布局进一步拓展，墨尔本分行正式开业，布拉格分行获境内外监管批准，交银理财子公司获得监管批准。2018年末，交行境外银行机构和控股子公司资产总额分别较上年末增长10.83%、16.02%，实现净利润同比增长7.47%、13.14%。境内外联动委托量达541.57亿美元，同比增幅8.08%，服务“走出去”“引进来”客户金融需求能力继续提升。交银租赁各项核心业务均保持行业龙头地位，交银国信连续三年在信托业协会评级中获评A级。

“进”：改革活力不断激发，转型创新进程加快

作为中国金融改革的先行者，交行始终坚持，稳健经营是根，改革创新是魂，无根不稳，无魂不灵，两者的统一才是高质量发展的根本保证。2018年，交行锚定最能激发交行潜力和活力的三个重要领域，扎实推进组织人事、风险授信、金融科技改革。

2018年，交行以市场化为原则，以基层经营机构为重点、实施人力资源体系改革，畅通员工发展渠道，精准激励关键族群，持续推进幸福家园建设，最大程度激发人员活力和人才优势。加速金融科技落子布局，以数字化、智慧化为核心，全面启动集团新“531”工程，积极探索向智慧型银行升级换代。智慧风控、智慧授信、统一生物识别、大数据分析等在集团内广泛运用。报告期内，信息科技投入较上年增长6.10%；手机银行交易笔数达3.70亿笔，同比增长21.71%；交易金额达人民币11.00万亿元，同比增长43.79%。根据新形势下风险特点，对风险授信管理体制进行全面升级。强化集团统一信用风险管理，推动授信流程实质性优化，做到既有效防控风险，又切实提高效率。

展望2019年，交行管理层表示，“银行业整体经营环境依然复杂，但随着新旧动能转换中积极因素渐显，政策环境逐步改善，商业银行在继续直面困难挑战的同时，也将迎来新的重要战略机遇期，战略方向和实施路径的选择尤为重要。”2018年，交行对2008年提出的“两化一行”战略表述进行了调整，由“走国际化综合化道路，建以财富管理为特色的一流公众持股银行”到“走国际化综合化道路，建最佳财富管理银行”，战略新内涵的背后，也正是这家百年老行对战略方向和实施路径的再定位。

交行管理层表示，“‘两化一行’战略新内涵既坚持一张蓝图绘到底，又顺势而为、因势而变，体现了传承中发展的原则。战略新内涵的落脚点，由‘一流公众持股银行’转为‘最佳财富管理银行’，实质上是由自身视角到客户视角的转变，更加突出服务实体经济的主线，聚焦最佳财富管理银行建设的目标。”

彭纯特别阐述了这一战略新内涵“创造共同价值、提供最好服务”的核心要义，“前者着眼服务客户的能力，后者着重服务客户的品质。交行此次战略调整的核心，就是立足服务实体经济，着力提高跨境跨业跨市场跨界跨线的服务能力，为客户、银行、股东、员工创造价值；就是要在线下服务广受赞誉的基础上，将服务内涵做深一步，线上线下协同，做全渠道服务最好的银行。”

交行管理层对战略新内涵的实施路径进行了清晰的勾画，“在战略目标的引领下，我们将更加注重建立战略落实的传导机制，依托客户至上、‘两化’道路、‘双轮’驱动、‘双线’协同、科技赋能、人才引擎、风险护航、家园建设等八项保障措施，与‘增有效客户、增核心负债、增转型收入，降风险成本、降资本占用、降营运成本’六项经营策略，形成‘一个目标、八项措施、六项策略’的‘186’战略体系，勾勒出战略落地的施工图纸。”并满怀信心地表示，“在增长积极因素持续增多的形势下，伴随着战略新内涵的扎实落地，交行有信心、也有能力保持良好发展态势，为广大客户和股东创造更大价值，为实体经济做出更大贡献。”

(责编：仝宗莉、赵爽)