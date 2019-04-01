原标题：约两万名志愿者将服务北京世园会 微笑服务展现中国风采

央视网消息：本届北京世园会，在为期162天的时间里，将有约2万名志愿者参与园区运行和游客服务，每天近600名志愿者同时上岗，届时，世园会的志愿者将通过遍及世园会每个角落的微笑服务展现中国风采，向世界诠释志愿精神。

今年1月20日，北京世园会首次对外发布园区志愿者社会招募信息，得到广大青年志愿者的积极响应。通过线下、电话和现场咨询的报名者超过了10万人次，截至目前，已有超过1.5万人成功完成网上报名。

北京世园局副局长 叶大华：目前招募工作进展有序 第一批在试运营阶段和开幕式所需要的2000名志愿者已经招募到位 这些志愿者都拥有好多大型活动的经验 特别有些是掌握了几门外语 像英语 法语 德语 体现志愿者的这种国际化的水平

根据需求，园区共需要三类志愿者：一类是骨干志愿者。要求具有较强的工作热情和组织管理能力，能够连续服务至少2个月，同时志愿者需要对业务相对熟悉，能够带领普通志愿者开展工作；第二类是专业志愿者，从事贵宾接待、参展者服务、语言翻译（含手语）、媒体服务等专业性工作；还有一类是通用志愿者，从事秩序引导、咨询解答、接待协助、残疾人服务、活动组织等辅助性工作。而每个志愿者在上岗前，将接受不少于30学时的系统培训。

另外，本届世园会园区志愿者的服装也是一大亮点，服装以志愿蓝为主色调，将世园会的中国馆、国际馆、演艺中心、长城等元素进行了有机融合。

北京世园局志愿者管理部部长 代兵：我们选用了吸湿 透气 速干这样一种材质 来保证志愿者在夏天服务的过程当中 一个是便于活动 第二个也是能够很快地换洗 同时穿着的时候也非常舒适。

据了解，北京世园局委托北京团市委、北京市志愿服务联合会统一接收报名申请。申请人可从志愿北京网站（www.bv2008.cn）、“志愿北京”微信公众号、“青春北京”微信公众号和2019北京世园会官方网站（http://www.horti-expo2019.com）在线申报。

(责编：袁勃)