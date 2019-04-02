原标题：增值税降率运行平稳 多举措保障红利释放

深化增值税改革4月1日开始实施——

增值税降率运行平稳 多举措保障红利释放

4月1日，作为今年减税降费“重头戏”的深化增值税改革开始实施，全国各地均顺利开出新税率增值税发票，企业减税效果初显，深化增值税改革迈出实质性步伐。

当天，第28个全国税收宣传月也正式启动。国家税务总局局长王军表示，今年税收宣传月主题聚焦减税降费，并打造持续50天的“加长版”，税务部门将以最大力度、最优服务、最严标准将减税降费惠民大礼包实打实送到千家万户。

降率首日平稳顺利

税务总局有关负责人介绍，此次深化增值税改革主要包括“开好票”“报好税”“算好账”“服务好”“完善好”等攻坚战。其中，“开好票”是各项措施落地生效的重要前提。4月1日，全国各地增值税降率后首日开票平稳顺利。

各地税务部门将深化增值税改革摆在减税降费工作重中之重的位置，提前做了大量准备工作，确保打好“4月1日开好票”首场战役。改革实施首日，各地办税服务厅秩序井然，电子税务局申报和开票情况良好，减税降费新政全面平稳落地。

4月1日上午9点，重庆天友乳业股份有限公司乳品一厂会计王利在电脑上顺利为其销售分公司开出新税率为13%的发票。同样的销售金额，这张发票的增值税额比此前按照16%税率计算时减少了1153.49元。与此同时，厦门荣利达物流集团有限公司开出了新税率的货物运输发票，税率从以往的10%降为9%。该公司财务负责人林翠云表示，“税率降低1个点，第二季度预计可以少缴纳增值税近30万元，大大减轻了我们民营企业的资金流压力”。

“党中央、国务院实施更大规模减税降费，就是要让企业轻装上阵，让市场发展更有活力。”王军表示，税务部门要强化信息保障，保持网络畅通、运转高效。

对于减税效应，江西省新余市俊伟工贸有限公司负责人丁俊平信心十足，“增值税税率下调3个百分点，公司预计每年可少缴税200多万元，省下的钱我们计划再扩大生产，改良升级产品，同时再向社会招收10个人”。

中国社科院副院长高培勇认为，增值税改革的减税效应通过抵扣机制层层传导，“牵一发而动全身”，这次减税降费将会给我国经济社会发展带来持续利好。

小微减税效应显现

今年伊始，我国决定对小微企业推出一批新的普惠性减税措施，包括对月销售额10万元以下的增值税小规模纳税人免征增值税，放宽可享受企业所得税优惠的小型微利企业标准等，预计每年可再为小微企业减负约2000亿元。

4月1日是小微企业普惠性减税政策按季申报大征期的首日。“这次申报的金额为296700元，缴税金额为0，减税力度真的很大！”福建省连江县诚信塑料制品厂办税员林芳说，该企业享受了月销售额10万元以下的增值税小规模纳税人免征增值税等减税政策。在减税降费新政落地前，该企业需要缴纳税费9185.56元，现在已经不用缴税。

北京四季昌逸建筑材料有限公司财务负责人冯惠娟算出了减税账：“过去，企业月销售收入近10万元，需要缴税6000元，去年小规模纳税人年销售额标准调至500万元，企业转为小规模纳税人，每月减税3000多元。今年小规模纳税人增值税免税标准提高到10万元后，企业不缴税了，全免了！”

“今年前两个月，虽然减税降费的‘主菜’‘硬菜’还未端上来，且超过90%以上的小微企业从今天开始才实行季度申报，但总的来讲前期政策措施落实平稳有序，累计新增减税1828.5亿元，积极效应已初步显现。”4月1日，王军在“落实减税降费，促进经济高质量发展”主题座谈会上表示，随着绝大多数小微企业在4月征期实行季度申报，特别是更大规模增值税减税和降低社保费率政策的实施，减税降费效应将更加充分地显现出来。

铁账核算落实效应

一系列减税降费政策如何落地生根，切实惠及企业？“税务部门要把工作要求落实到位，让政策落实高效率。”王军表示，落实推进要有机制保障，构建起“一竿子插到底”的统一指挥体系；落实过程要有监督考核，制定减税降费工作路线图、时间表、任务书，以强有力的监督问责促进减税降费政策落实落地。

据悉，税务部门将开展第二轮以小微企业为重点对象的全覆盖宣传辅导以及第三轮针对性答疑解难辅导；加快金税三期核心征管系统相关模块的开发升级，进一步完善各省份电子税务局申报模块。

“落实效应要有铁账核算，用好减税降费核算平台，算好改革效应‘总分账’，分析经济社会‘效益账’，并帮助纳税人算好减税红利‘获益账’。”王军说。

据悉，税务总局在小微企业普惠性税收减免措施、“便民办税春风行动”52条便利化措施、支持增值税改革落地20条服务举措等基础上，5月1日实施降低社保费率政策时还将再推出若干服务措施。同时，开通多个反馈渠道，让纳税人有问题和诉求可以随时提。

“减税降费直达市场主体，影响直接而深刻，希望广大纳税人、缴费人注重把握减税降费特别是增值税改革通过价格传导对市场主体预期、经营策略、竞争博弈等各方面的影响，把减税降费红利尽可能转化为发展动能。”王军表示。（记者 曾金华）

(责编：杨曦、蒋琪)