原标题：31家企业获科创板“准考证”

本报讯 4月1日，3家企业科创板申请获上交所受理。至此，已经有31家企业获得“准考证”。

获得受理的3家企业分别是来自江苏的博众精工科技股份有限公司和来自上海的优刻得科技股份有限公司、澜起科技股份有限公司。

(责编：蒋琪、杨曦)