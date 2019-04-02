原标题：3月百城住宅均价环比涨幅小幅回升

4月1日，中国指数研究院发布3月份百城住宅价格指数。数据显示，3月全国100个城市（新建）住宅平均价格为14759元/平方米，环比上涨0.24%，涨幅较2月扩大0.14个百分点。

根据中指百城价格指数系统对100个城市新建住宅的全样本调查数据，3月，从涨跌城市个数看，62个城市环比上涨，36个城市环比下跌，2个城市与2月持平。3月，价格环比上涨的城市数量增加6个，其中涨幅在1%以上的城市有12个；价格环比下跌的城市数量减少3个，其中跌幅在1%以上的城市有1个，较2月减少1个。

同比来看，3月全国百城住宅均价较去年同期上涨4.43%，涨幅较2月收窄0.19个百分点。按中位数计算，全国百城住宅价格中位数为9168元/平方米，环比上涨0.30%，同比上涨7.71%。

此外，北京、上海等十大城市新建住宅均价为26813元/平方米，环比上涨0.15%，涨幅较2月扩大0.11个百分点；同比上涨2.25%，涨幅收窄0.01个百分点。

今年政府工作报告提出，更好解决群众住房问题，落实城市主体责任，改革完善住房市场体系和保障体系，促进房地产市场平稳健康发展。随后，住建部等多个部门表示要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位。地方层面，各地继续落实楼市分类调控政策，其中海南、山东、河南、广西等地表示要继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，落实城市主体责任。北京、长沙等城市强化市场监管，整治市场乱象。

中指院相关负责人分析表示，从市场表现来看，3月开发企业推盘节奏明显加快，重点城市供给量有所回升。需求方面，市场整体去化效果较好，重点城市整体成交量有所回升。价格方面，百城住宅均价环比涨幅小幅扩大，但大多数城市价格变化仍在1%以内。

该负责人认为，楼市调控主基调仍保持稳定。未来在确保房地产市场稳定运行的前提下，各地方政府将继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，落实城市主体责任。“在保持楼市调控政策的连续性和稳定性的同时，结合城市市场实际，优化政策组合，房地产市场将保持平稳运行趋势。”该负责人说。

(责编：杨曦、蒋琪)