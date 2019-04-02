原标题：临近收官 税收立法全面加速攻坚

记者从业内获悉，我国税收法定的落实步入快车道，多项税收立法迎来全面攻坚。截至目前，我国现有税种已有8个完成立法，按照2020年前落实税收法定原则，还有8个税种的实体法，以及一部程序法即税收征收管理法有待立法。目前相关部门正在紧锣密鼓推进相关准备工作，敲定立法时间表。

业内权威专家预计，资源税、城市维护建设税、印花税等有望年内完成立法，税收征管法等有望年内提交审议，而增值税法等涉及重大税制改革内容的，年内预计在内容起草等方面也会有实质推进。

2013年，党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》首次明确提出“落实税收法定原则”。按照这一原则，新开征的税种应制定相应的税收法律，现行的税收条例应通过修改上升为法律。近年来，我国多项财政法律、法规制定工作蹄疾步稳。尤其是自2018年下半年以来，几乎每次人大常委会会议都有相关税收法律审议内容，税收法定步入快车道。

今年全国两会期间，全国人大财政经济委员会副主任委员乌日图表示，截至目前，全国人大常委会已制定了环境保护税法、烟叶税法、船舶吨税法、车船税法、耕地占用税法、车辆购置税法，修改了企业所得税法和个人所得税法，同时对资源税法草案进行了初次审议。下一步，财经委将督促有关部门抓紧增值税法、消费税法、房地产税法、关税法、城市维护建设税法、契税法、印花税法、税收征收管理法(修改)等法律草案的起草，做好法律草案的初步审议，确保按时完成落实税收法定原则的立法任务。

财政部日前披露的2019年立法计划也显示，今年将力争年内完成增值税法、消费税法、印花税法、城市维护建设税法、土地增值税法、关税法等部内起草工作，及时上报国务院。

中国法学会财税法学研究会会长、北京大学法学院教授刘剑文对《经济参考报》记者表示，落实税收法定原则，2019年是关键的一年、攻坚的一年。目前立法机关、行政机关等各部门都在加快步伐落实这一重大决策部署。

刘剑文表示，税收涉及千家万户的切身利益，税收立法既是为了落实税收法定原则，同时也是推进国家治理现代化和民主法治建设的重要内容。当前加强立法、补上财税立法的短板，将税收纳入法治框架意义重大。在他看来，落实税收法定原则，有两部法律是重点、难点，一是社会各界高度关注的房地产税法，二是占据我国税收最大比重的增值税的立法。

“2019年既是减税降费力度空前的一年，也将是加快税收立法工作的一年。距离2020年完成税收法定任务的时间越来越近，加快税收立法工作具有重要性和迫切性。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红对《经济参考报》记者表示，在待立法的几个税种中，增值税无疑是最大的看点。增值税作为中国第一大税种，深化增值税改革既是减税降费政策的主要内容，也是完善增值税制度的重大举措。

深化增值税改革的系列新政已经于4月1日起实施。在李旭红看来，在税制改革给企业带来减税红利的同时，如何平衡好税法调整与税收立法的关系，将增值税改革内容尽可能与税收立法相融合，对于当前税收立法工作而言是关键。

“落实税收法定已经临近最后的收官阶段，可以预计今明两年将是全面攻坚克难的税收立法年。”中国政法大学财税法研究中心主任施正文对《经济参考报》记者表示，预计增值税法等“最难啃的骨头”会在明年完成立法，今年会做一系列准备，包括完成财政部部内起草等。总体而言，今年税收立法的两大看点，一是有一定基础的、改革相对成熟的税种立法要力争上会审议，二是重大的、有难度的要力争起草比较完善、高质量的草案，为明年审议通过创造条件。

财政部有关负责人指出，近年来，我国积极推进税制改革，推动建立现代税收制度，密集推出一系列改革组合拳，税制改革取得重大进展。包括全面推开营改增试点，深化增值税改革；完善消费税制度，调整征收范围和征税环节，优化税率结构；推进资源税和环境保护税改革，2018年1月1日起，环境保护税法开始正式实施等。

施正文指出，要处理好税收立法和税制改革的关系，改革要做到在法治轨道上改革，于法有据。涉及重大改革的税收立法可以通过试点探索寻找正确的政策，取得经验。立法是为了更好地引领和规范改革、保障改革成果，同时要注意为未来的改革预留空间。

李旭红表示，要发挥税收法定原则对于巩固和推进税制改革的积极作用，税制改革的最终成果，主要体现为单个税种的确定、变更及其法定化，即税收实体法的制定出台。税制改革和税法建设，是落实税收法定的双轮驱动和一体两翼。税收法定与改革有机配合，重大改革以法为据，改革成果通过立法予以保障；同时税收立法的实施指导税制改革的推进，税制改革的成果通过立法固定。

刘剑文也指出，改革与立法二者不能对立，要在法治框架中推进改革，同时通过改革促进税收法定的落实。税收法定的落实是不断形成共识的过程，是牵一发而动全身的艰巨复杂工作，不能为了落实而落实，每一项都要稳妥推进，植根我国现实国情，既立足现阶段，也着眼长远。

(责编：杨曦、蒋琪)