原标题：发改委发布三代核电首批项目试行上网电价

中国网财经4月1日讯 国家发改委网站今日发布关于三代核电首批项目试行上网电价的通知。通知指出，广东台山一期核电项目试行价格按照每千瓦时0.4350元执行；浙江三门一期核电项目试行价格按照每千瓦时0.4203元执行；山东海阳一期核电项目试行价格按照每千瓦时0.4151元执行，试行价格从项目投产之日起至2021年底止。

全文如下：

国家发展改革委关于三代核电首批项目

试行上网电价的通知

发改价格〔2019〕535号

浙江省、山东省、广东省发展改革委，中国核工业集团有限公司、国家电力投资集团有限公司、中国广核集团，国家电网有限公司、南方电网公司：

2013年，我委印发《关于完善核电上网电价机制有关问题的通知》(发改价格﹝2013﹞1130号)，明确对承担技术引进的首批核电机组予以支持。结合所在省支持首批三代核电项目的意愿，现将三代核电首批项目试行上网电价等有关问题通知如下。

广东台山一期核电项目试行价格按照每千瓦时0.4350元执行；浙江三门一期核电项目试行价格按照每千瓦时0.4203元执行；山东海阳一期核电项目试行价格按照每千瓦时0.4151元执行。试行价格从项目投产之日起至2021年底止。

在确保安全的基础上，相关省份要按照原则性满发原则安排上述三代核电项目发电计划。其中，设计利用小时以内的电量按照政府定价执行，以外的电量按照市场价格执行。

特此通知。

(责编：杨曦、蒋琪)