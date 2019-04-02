原标题：深化增值税改革迈出实质步伐 企业如期收减税礼包

4月1日，作为今年减税降费政策“大餐”中的“主菜”，增值税降率改革正式落地实施。记者从国家税务总局了解到，改革实施首日，全国各地均顺利开出新税率增值税发票，意味着增值税改革平稳落地，企业如期将减税礼包收入囊中。

4月1日起实施的深化增值税改革，包括三方面内容。一是将制造业适用税率由16%降至13%，将交通运输、建筑等行业适用税率由10%降至9%。制造业适用税率下调3个百分点，是下降幅度最大的行业之一，制造业税负将进一步大幅降低。二是进一步扩大抵扣范围。将国内旅客运输服务纳入抵扣、将不动产由分两年抵扣改为一次性全额抵扣，制造业企业相关支出的总体规模较大，受益尤为明显。三是试行期末留抵退税制度。根据统计数据，制造业期末留抵税额占比最高，将是这项政策的最大受益对象。

财政部税政司司长王建凡表示，此次增值税改革推出的措施除了降低税率、扩大抵扣，还有制度性期末留抵退税。降低税率是直接减少缴税，增加抵扣项目也是在减少缴税，期末留抵退税是增加企业现金流，减少企业财务费用。但是第一次实行期末留抵退税制度，目前退税规模根据征管数据静态测算。总体上这几项措施加起来，减税降负规模应该超过1万亿。

税务总局相关部门负责人告诉记者，各地税务部门将深化增值税改革摆在减税降费工作重中之重的位置，提前做了大量准备工作，全力以赴备战冲刺，确保打好“4月1日开好票”首场战役。现在来看，增值税改革实施首日，各地办税服务厅秩序井然，电子税务局申报和开票情况良好，减税降费新政全面平稳落地。

据记者了解，在重庆，4月1日上午9点一上班，天友乳业股份有限公司乳品一厂会计王利在电脑上顺利为其销售分公司开出新税率为13%的发票。而在此前，该品目的税率为16%，同样的销售金额，让这张发票的增值税额比之前减少了1153.49元。

同日，厦门荣利达物流集团有限公司开出了新税率的货物运输发票，跟以往10%税率不同的是，这次的票面税率变成9%。财务负责人林翠云告诉记者，“税率降低一个点，这是实实在在的减税红利。第二季度预计可以少缴纳增值税近30万元，着实减轻了民营企业资金流压力。”

西南财经大学教授汤继强认为，增值税改革的巨大红利，将由企业和消费者共同分享，消费者与企业都是受益者，都会有满满的获得感。

中国社科院副院长高培勇表示，增值税改革的减税效应通过抵扣机制层层传导，“牵一发而动全身”，这次减税降费将会给我国经济社会发展带来持续利好。

(责编：常瑞雪(实习生)、杨曦)