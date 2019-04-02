原标题：北京50家便利店试点卖乙类非处方药

原标题：本市50家便利店试点卖乙类非处方药

本报讯（记者 张小妹）北京青年报记者从北京市药监局获悉，2019年本市将试点在50家连锁便利店为市民提供板蓝根、电子血压计、医用防护口罩等乙类非处方药和二类医疗器械销售服务。

北京市药监局介绍说，2018年全市抽检药品、医疗器械、化妆品共1.49万件，合格率99.76%。基本药物和社区零差率药品抽验合格率连续9年100%，未发生药品突发安全事件。同时，对药品生产、流通和使用实施最严监管。

2019年，市药监局将持续强化药品、医疗器械、化妆品研制、生产、经营和使用全流程监管，持续加大药物抽检力度。一方面推进“责任监管”，另一方面推进“智慧监管”，加快完善药品监管数据库，推进药品追溯体系建设，跟踪国际、国内产品和科技发展前沿动态，加强药监“智库”建设。

(责编：赵爽、杨曦)