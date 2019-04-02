原标题：20亿元北京债上柜首日销售大半

原标题：20亿元北京债上柜首日销售大半

昨日上午，20亿元北京市政府地方债正式在银行柜台向个人和机构投资者发行，认购期一共三天。北京青年报记者不完全统计，工行、交行、宁波银行和平安银行等银行的北京债额度昨日已全部售罄，四家银行的总额度为8亿元。兴业银行北京分行只剩余少量额度，其他银行的销售业进展顺利，估计全市认购的北京债肯定超过10亿元。

11家银行发售20亿元北京债

根据北京市财政局此前发布的公告，北京市于3月29日成功发行2019年第二批北京市政府债券162亿元，其中通过商业银行柜台市场发行20亿元。

作为全国首批政府债券柜台发行试点省市，北京市此次柜台发行的债券为土储及棚改专项债券，期限为5年，发行利率为3.25％，高于同期限国债收益率5日均值25个BP，最低起投金额仅100元。

4月1日至4月3日将通过工行、农行、建行、交通银行、北京银行、中行、北京农商行、兴业银行、江苏银行、平安银行、宁波银行等11家中标银行的柜台进行发售。

交行北分半天卖完2亿元北京债

根据财政部安排，浙江、宁波、四川、陕西、山东、北京六地作为首批试点在柜台市场发行地方债，面向个人投资者和中小投资者开放，最低起投金额仅100元。

截至昨天中午12点左右，交行北京分行2亿元额度就全部售罄。上午开售的前半小时，交行就卖了1个亿。据悉，交行是北京地区第二家售完全部北京债额度的银行，也是第一家完成销售的国有大行。之前，宁波银行北京分行仅用15分钟就卖光了2000万元额度。

根据北京市财政局此前发布的公告，此次柜台发行的20亿元北京市政府债券为土储及棚改专项债券，期限为5年，发行利率为3.25％，高于同期限国债收益率5日均值25个BP，最低起投金额仅100元。本次发行的北京市政府地方债将用于大兴、房山、昌平、丰台、东城、密云6个区的土地储备和棚户区改造项目。4月1日至4月3日北京债将通过工行、农行、建行、交通银行、北京银行、中行、北京农商行、兴业银行、江苏银行、平安银行、宁波银行等11家中标银行的柜台进行发售。

柜台地方债可上市交易价格会有波动

柜台地方债为啥如此受市场青睐？有银行人士表示，地方政府债有地方政府信用背书，还本付息等均纳入政府性基金预算管理，这六个地方发行的债券信用评级都比较高，都是AAA的，信用风险低。目前这批地方债票面利率集中在3％-3.33％之间，收益要比同期限国债和国开债收益高，对于企业客户而言，地方债收益免征所得税和增值税，还原税收后，企业客户收益率约为 4.41％（3％-3.33％/0.75）左右，收益率非常有优势。

对个人客户来说，柜台地方债的收益优势不如对企业客户突出，但因为可以每个工作日交易买卖，需要用钱的时候不用着急，流动性比其他理财产品好，而且认购门槛只有100元，比普通银行理财1万元的门槛低很多。

某银行大堂经理王女士告诉北青报记者，柜台地方债跟记账式国债一样，除了可以认购以后拿在手里等持有到期，也可以上市后每天交易，交易价格会上下波动，如果操作得好，收益会比票面利率高；操作得不好也可能亏损。文/本报记者 程婕

(责编：赵爽、杨曦)