ATM转账可不再24小时到账
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中国人民银行日前发布相关通知，在实名制、转账管理、特约商户等方面提出相关措施。
针对此前采取的个人自助柜员机具转账资金24小时后到账的临时性措施，央行有关负责人表示，目前通过自助柜员机具诱骗诈骗数量已很少，银行自助柜员机具已基本完成改造，防诈骗功能大幅提升，在兼顾安全性与便捷性的基础上，与公安部门协商，对自助柜员机具转账管理政策作了适当调整。
调整后，通过自助柜员机具为个人办理业务时，可在转账受理界面(含外文界面)以中文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息(姓名应当脱敏处理)，并以中文明确提示该业务实时到账，由客户确认。符合上述要求的，可不再执行自助柜员机具转账24小时后到账的规定。
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