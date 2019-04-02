原标题：关于年轻一代民营企业家的“三问三答”

新华网北京4月2日电 民营经济是我国经济制度的内在要素，改革开放40年来，我国民营经济由小变大、由弱变强，不断发展壮大。

与市场大潮搏击多年后，见证民营经济发展壮大的老一辈民营企业家慢慢过了当打之年。与此同时，一群年轻身影日益走向民营经济的舞台中央。

他们或是白手起家，在互联网时代闯出一番天地；或是继承父辈衣钵，在传承与创新中发展。他们中许多有海外留学经历，也有不少是从基层摸爬滚打中历练出来。

作为年轻一代民营企业家，他们在市场中占据什么样的地位？如何处理“接班”问题？又是怎么看待当下的民营经济和创新创业前景？近日，新华网记者带着这些问题采访了多位年轻一代的民营企业家和相关人士。

年轻一代民营企业家有多重要？

民营经济已经成为推动我国经济发展不可或缺的力量，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥着重要作用。

数据显示，截至2017年底，我国民营企业数量超过2700万家，个体工商户超过6500万户，注册资本超过165万亿元。在世界500强企业中，我国民营企业由2010年的1家增加到2018年的28家。

而民营经济发展进程中，民营企业家面临着不可避免的新老交替问题。去年全国工商联发布“改革开放40年百名杰出民营企业家”，他们的平均年龄已接近60岁。

这意味着，年轻一代民营企业家正日趋成为民营经济的中坚力量。他们是否合格，是否有能力，则关乎民营经济的发展后劲，进而影响经济社会的可持续发展。

全国工商联党组副书记、副主席樊友山因此说，对年轻一代企业家的教育培养不仅是民营企业的“家事”和“私事”，更是关系到国家经济社会发展的“大事”和“要事”。关心和重视年轻一代成长，是推动民营企业做优做强的历史责任。

事实上，近年来，从中央到地方多次强调，要把年轻一代民营企业家的培养放在政府工作的重要位置，有地方已经拿出了培养年轻一代企业家的具体措施。

比如作为民营经济重镇，浙江温州2018年11月推出了加快民营经济发展的80条政策举措，其中就包括要深入实施“青蓝接力”培养计划，建立创二代挂职培养制度。

家族企业如何“接班”？

从企业产权结构来看，我国大多数民营企业是以家族资本为主，这些数量庞大的家族企业能否成功“交接班”备受关注。

多数受访年轻民营企业家并不反对“接班”，但在经营范围、经营理念等方面，他们与父辈存在显著差异。尤其是新生代民营企业家多数有海外留学经历，教育背景和生活经验的不同加剧了冲突。

“我和父亲以前就像两只刺猬，只要一靠近交流，就会扎到对方。”一位年轻民营企业家说，即便是长期磨合，两代人之间也有不少矛盾。“现在像是河豚，生气时鼓起来不好接近，消气后才能沟通。”

新疆华联建设投资集团总经理丁杰留学6年，随后在北京一家著名会计事务所任职。按照职业规划，他将努力考取CFA（特许金融分析师），接着去香港工作。不过，他最终还是回到了新疆。“冲突在所难免，比如企业是不是应该采取保守的经营措施，是否可以提高周转率等。”

解决或缓解“交接班”的代际冲突成为众多民营企业的必答题，需要两代人共同回答。

“就像是4×100米接力赛，两棒之间有交接棒区，在前一棒没完成任务之前，后一棒不能去抢，这是个规则”。北京三替城市管理集团总裁李萌曾做过10余年田径运动员，她认为接班是一种责任，避免不了，需要在交接棒区热好身、做好准备，“只有准备好，不抢着接棒，才能把棒稳稳地接在手中，才能去完成人生的下一程”。

西安人力资源服务产业园碑林园区董事长张峻赢则认为，父辈的榜样作用十分重要，父辈和子女需亦师亦友，需要理解和尊重子女的选择。而作为子女，则需要不断学习和积累经验。

从年轻一代民营企业家的职业经历来看，不少人是从一线岗位做起，逐步成为企业的高管或控制人。李萌做过财务、人事和销售岗位，并有两次失败的创业经验。张峻赢大学毕业后进入父亲的公司，从材料员、材料经理到销售、财务等岗位均有所参与。

如何看待当前民营经济和创新创业环境？

当前，我国经济面临一定挑战，既有短期的也有长期。在此背景下，民营经济有所承压。

受访年轻民营企业家表示，民营企业经营虽然遇到一定的难题，如成本和融资压力等，但创业和守业从来不会一帆风顺，此时聚焦主业、强筋健骨更能有利于企业未来发展。

李萌认为，父辈们当年也很难，对于年轻企业家来说，不要刻意去强调困难，更应该苦练内功去寻找机遇。“现在的企业家去寻找一片新的‘蓝海’很难，只要在‘红海’和‘深海’中深耕自己的产业，就可以发现很多新的机会。”

数据显示，改革开放后的创业大潮中，我国民营企业寿命并不算长。以浙江为例，去年发布的《改革开放40年浙商生存发展报告》显示，从1978年到2018年，浙江存活10年以上的市场主体约占总数的三成，而注吊销市场主体的平均寿命只有3.7年。

广东吉明玻璃工程有限公司总经理吴冰认为，经济增速相对变缓并不是件坏事，高速经济增长会让企业家心里变得浮躁，企业就会粗放经营，而不是走健康的发展路线。“原来只是追求速度，现在是追求质量，一些不规范的企业会被市场出清，行业竞争会更加良性。”

华银集团有限公司副董事长陈宏海认为，民营企业如今仍需要秉承前一代艰苦奋斗的精神。“做企业要有企业家的精神，要扎根进去，埋头苦干。从我从事的医疗行业来看，行业在慢慢规范，不少企业的产品竞争力不断增强。”

此外，多位企业家对当前营商环境的改善印象深刻，认为现在仍是创业的最佳时机。

“前一代创业的人可能是正好赶上下海浪潮，而我们这一代很多人就是以创业为目标，而且创业遇到的是亲清政商关系。”91科技集团董事长许泽玮说，走访过不少国家和地区后，发现很少能向中国一样，从中央到地方都把改善营商环境当作重要任务，大力支持创新创业。

“我对年轻一代民营企业家是很有信心的，我们这一代很多具备国际眼光，产业在全球布局，而且政府的服务意识越来越强，未来中国的民营经济一定非常好。”李萌说。（陈俊松）

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)