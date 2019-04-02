税率下调带来利好 部分产品现“降价潮”

央视网消息：增值税改革为众多的行业、企业带来了政策的红利，从4月1日开始，部分品牌和商品已经开始对价格进行了调整，我们也进行了一个梳理，一起来了解一下。
受国内成品油增值税税率从16%降至13%影响，国内汽柴油最高零售价格每吨分别降低225元和200元。全国平均来看，92号汽油每升下调0.18元。
除了油价，电网企业增值税税率由16%调整为13%后，省级电网企业含税输配电价水平降低的空间全部用于降低一般工商业电价。
同时下调的还有天然气基准门站价格，居民用气价格也就有了下降空间。
此次增值税下降也让跨境消费者成为直接受益者。4月1日零点后，消费者在天猫国际成交的每一笔跨境订单，都将享受减税带来的实惠。以购买一款售价为2000元的进口商品为例，按新的税率计算，购买可以省42元的税费。
苹果中国也调整了旗下产品的售价。其中，iPhone XS与XS Max系列降幅500元，iPhone XR系列降300元。Mac系列台式电脑与笔记本、iPad系列平板电脑、Apple Watch、各官方配件均有不同程度降价。
一汽丰田官方则宣布，下调旗下9款车型价格，降幅都在1.8%左右。
福特汽车也宣布，福特中国进口车全系下调在华售价，最高降幅达3.4万元。
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