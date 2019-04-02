原标题：严惩！央行已就“4月1日起降准”谣言致函公安机关

中新经纬客户端4月2日电 央行官方微博2日转发中国金融新闻网一篇名为《成方街时评：给金融市场上的造谣者提个醒》的评论文章，对于央行“4月1日起降准”的谣言，文章指出，央行已正式致函公安机关，请就依法进行查处。

文章介绍，3月29日(周五)傍晚，一则假冒新华社记者发布的“4月1日起降准”的谣言在微信群流传开来。稍后，人民银行办公厅迅即出面澄清，指出该消息不实，及时戳穿谣言，阻止了谣言继续大范围扩散。央行也已就此事正式致函公安机关，请就此次编造发布虚假信息的行为依法进行查处。

文章写道，无论查处结果怎样，因类似行为和事件而引发的严重后果和不良后果法律后果等，都值得当事方及媒体界特别是自媒体参与者引起警戒。

“自媒体有追求热度和流量的偏好，也常常带有自娱自乐的善意。无论出于何种动机，其后果不可小觑。”文章指出，类似的传言可能会导致金融市场的异常波动，甚至会严重干扰金融市场秩序。

文章称，近年来，金融市场上出现的虚假信息编造传播事件并不在少数。2013年6月“钱荒”、2015年“股灾”期间，越是市场大幅波动的时候，越能看到各种谣言“推波助澜”，加剧市场恐慌。即使一些“传言”最终被证明是谣言，但已给金融市场造成严重影响。

对于金融市场上信息的重要性，文章强调，信息是金融市场交易的神经，市场各方基于信息进行定价和交易。信息真实、准确、完整，传播及时、公平、有序是市场公正、公平运行的基石。基于违法违规形成的信息失真、内部信息等，都是导致金融犯罪、腐败寻租等损害市场公平、公正的根源。

文章还介绍，编造传播虚假金融信息，是被中国法律法规严格禁止的行为。更进一步，假使此类行为造成严重后果，便构成犯罪，将被依法追究刑事责任。

近年来，中国金融监管部门加大了对编造传播金融虚假信息行为的打击力度。文章举例，根据证监会通报的情况，2016年以来证监会共办理相关案件17起，依法做出行政处罚13起，对“同花顺”网络及曾改雄、曹磊等人制造传播虚假信息的行为进行了严肃查处，其中2起案件移送公安机关查处。

该文章最后提醒，金融市场上的参与者或围观者，都有可能还是信息生产者和传播者，都应遵纪守法，不造谣，也不传谣。货币政策调整，绝非小事，岂可儿戏？有些玩笑开不得，一不留神，就可能摊上大事了；把水搅浑、趁机渔利的念头更不可有。

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)