原标题：浙江自贸区融长三角一体化 引入“外援”聚发展合力

中新网舟山4月2日电 4月2日，伴随着轻柔的海风，在新奥舟山LNG接收及加注站项目二期建设现场，挖掘机正轰鸣作业，为2021年的投产打下了扎实的地基。

“二期项目投产后将进一步强化长三角地区气源保障。”新奥(舟山)液化天然气有限公司副总经理宋思运表示，该项目预计2021年上半年建成投产，届时年处理设计能力可达500万吨，远期可达到1000万吨。

近期，长三角一体化的加速推进成为中国国内关注的焦点。伴随着浙沪两地自贸区的联动发展，中国(浙江)自由贸易试验区(以下简称“浙江自贸区”)搭乘长三角一体化东风，引入“外援”聚发展合力。

2017年4月1日，浙江自贸区挂牌成立，实施范围119.95平方公里，全域设在浙江舟山。

“舟山历来对接轨上海、融入长三角一体化发展非常重视。”舟山市发改委副主任张翼表示，近年来，随着舟山群岛新区、江海联运服务中心、浙江自贸区等系列国家战略落地实施，舟山在长三角地区的地位和作用更加彰显。

围绕“长三角一体化”国家战略，浙沪两地自贸区积极推进在大宗商品贸易交易、国际航运枢纽建设等方面的合作。

以洋山区域合作开发为例，近年来，浙沪双方先后签订关于共同推进洋山区域开发等重大合作事项的框架协议和备忘录，合作推进洋山深水港四期建设、洋山保税港扩区等。

到2018年底，洋山深水港先后建成四期工程，码头岸线总长8000米，设计年吞吐能力1560万TEU。

张翼介绍道，洋山深水港四期项目是目前全球规模最大的自动化集装箱码头，“洋山深水港建设运营将为长三角开发开放和国际贸易作出了巨大贡献。”

在油品贸易方面，浙沪两地也共聚发展合力。2018年3月，浙江自贸区与上海期货交易所达成“期现结合”合作协议。目前，上海初步确立了舟山作为上海期货交易所原油、燃料油期货重要交割地的行业地位。

除了港口开发外，浙江自贸区也在谋划建设沪舟北向大通道。

目前，宁波舟山港主通道鱼山大桥已全线完工，未来，主通道还将连接洋山并最终接轨上海东海大桥，形成环杭州湾交通闭环。

在浙江自贸区的版图上，长三角一体化不单单体现在浙沪两地合作上，借力舟山江海联运服务中心大平台，浙江自贸区开启了内联外畅的发展新路径。

2018年，舟山有万吨级以上泊位69个，最大的泊位如马迹山、鼠浪湖可以接卸40万吨级铁矿砂船。

“全国仅有7个40万吨级码头中舟山占了3个。”张翼表示，2018年整个舟山港域港口货物吞吐量5.08亿吨，其中石油天然气7119万吨，金属矿石18019万吨，煤炭2711万吨。

“这里面绝大部分供应到长三角和长江经济带区域，有力地保障了我们国家的大宗战略物资的供应安全。”张翼强调。

浙江自贸区管委会副主任夏文忠表示，浙江自贸区未来将全力争取更大改革自主权方案落地实施，加快融入长三角一体化，“研究谋划沪浙自贸区协同合作的新机制，形成更高层次的开放平台，推动自贸区高质量发展。”(记者 林波)

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)