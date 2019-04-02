中国主要短视频平台将上线“青少年防沉迷系统”

中新社北京4月2日电 中国国家互联网信息办公室副主任杨小伟2日在国务院新闻办公室发布会上表示，今年6月，全国主要短视频平台将全面推广上线“青少年防沉迷系统”，并形成统一的行业规范。
据杨小伟介绍，网信办将会同有关部门，在其他视频平台推广“青少年防沉迷系统”；督促平台严格执行每日弹窗提示，引导家长和青少年逐步习惯这种方式。同时，推广精选的音乐、书法、绘画等方面内容，为青少年特别是贫困山区留守儿童提供服务。
今年3月28日，快手、抖音等短视频平台试点上线“青少年防沉迷系统”，这一系统内置于应用中，用户每次启动时系统会弹出提醒，引导家长及青少年选择“青少年模式”，这对于呵护未成年人，尤其是对农村地区留守儿童的健康成长具有积极作用。
短视频是近年来风靡的移动应用。根据中国互联网络信息中心数据，截至2018年12月，中国短视频用户规模达6.48亿，网民使用比例为78.2%。据抖音报告，截至2018年12月，抖音国内日活跃用户数突破2.5亿，国内月活跃用户数突破5亿。
与此同时，短视频平台上的涉黄涉暴、低俗信息等问题也引起关注。2018年，抖音、快手等多个短视频平台因为发布违法违规信息被处罚，并进行整改。(记者 刘育英)
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】