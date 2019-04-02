原标题：中国主要短视频平台将上线“青少年防沉迷系统”

中新社北京4月2日电 中国国家互联网信息办公室副主任杨小伟2日在国务院新闻办公室发布会上表示，今年6月，全国主要短视频平台将全面推广上线“青少年防沉迷系统”，并形成统一的行业规范。

据杨小伟介绍，网信办将会同有关部门，在其他视频平台推广“青少年防沉迷系统”；督促平台严格执行每日弹窗提示，引导家长和青少年逐步习惯这种方式。同时，推广精选的音乐、书法、绘画等方面内容，为青少年特别是贫困山区留守儿童提供服务。

今年3月28日，快手、抖音等短视频平台试点上线“青少年防沉迷系统”，这一系统内置于应用中，用户每次启动时系统会弹出提醒，引导家长及青少年选择“青少年模式”，这对于呵护未成年人，尤其是对农村地区留守儿童的健康成长具有积极作用。

短视频是近年来风靡的移动应用。根据中国互联网络信息中心数据，截至2018年12月，中国短视频用户规模达6.48亿，网民使用比例为78.2%。据抖音报告，截至2018年12月，抖音国内日活跃用户数突破2.5亿，国内月活跃用户数突破5亿。

与此同时，短视频平台上的涉黄涉暴、低俗信息等问题也引起关注。2018年，抖音、快手等多个短视频平台因为发布违法违规信息被处罚，并进行整改。(记者 刘育英)

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)