能源局局长：2018年中国LNG新增年接收能力超千万吨

原标题：国家能源局局长：2018年中国LNG新增年接收能力超千万吨

中新网上海4月2日电 第19届国际液化天然气会议(下称“LNG2019”)2日在上海开幕。中华人民共和国国家能源局局长章建华在会议现场表示，2018年中国液化天然气(LNG)年接收能力显著增长，新增年接收能力超过1000万吨。

章建华还表示，随着天然气基础设施的完善，中国LNG接收能力在不断提升，且随着中国油气管网壁垒的进一步破除，油气企业互联互通和储气能力将会不断提高。

中华人民共和国国家能源局局长章建华在会议现场表示，2018年中国液化天然气(LNG)年接收能力显著增长，新增年接收能力超过1000万吨。 李姝徵 摄

中国官方发布的《能源发展“十三五”规划》提出，到2020年中国天然气消费占一次能源的比重要力争达到10%。章建华透露，2018年，中国天然气的消费量首次突破2800立方，其中进口天然气超过9000万吨，占总进口量的60%，超过了5300万吨，来源覆盖亚太、中东和北美的25个国家。

与此同时，据中国海关总署公布的数据显示，2018年中国进口LNG达5378万吨，同比增长41.2%，进口金额268.4亿美元，同比上涨82%。

“在供需等多方面因素的共同作用下，LNG贸易规模持续快速提高。”章建华表示，2023年，全球LNG贸易量可望突破5000亿方，比2017年增长30%。他还表示，随着天然气市场的逐步发育，LNG贸易量灵活性不断增强，定价方式也会趋于多元化。

会议现场，多位专家、官员表示，国际液化天然气会议首次在中国召开，有助于国内外企业“近距离”沟通交流，更好地推动天然气市场健康发展。 张亨伟 摄

“中国是液化天然气产业的积极推动者。”章建华当日在会议现场表示，为了打好污染防治等三大攻坚战、打赢蓝天保卫战，中国政府和企业近年来全力推动能源高质量发展与能源转型，大力推动包括天然气在内的清洁能源高效利用。(记者 李姝徵)

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