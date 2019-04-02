能源局局长：2018年中国LNG新增年接收能力超千万吨

中新网上海4月2日电 第19届国际液化天然气会议(下称“LNG2019”)2日在上海开幕。中华人民共和国国家能源局局长章建华在会议现场表示，2018年中国液化天然气(LNG)年接收能力显著增长，新增年接收能力超过1000万吨。
章建华还表示，随着天然气基础设施的完善，中国LNG接收能力在不断提升，且随着中国油气管网壁垒的进一步破除，油气企业互联互通和储气能力将会不断提高。
中华人民共和国国家能源局局长章建华在会议现场表示，2018年中国液化天然气(LNG)年接收能力显著增长，新增年接收能力超过1000万吨。 李姝徵 摄
中国官方发布的《能源发展“十三五”规划》提出，到2020年中国天然气消费占一次能源的比重要力争达到10%。章建华透露，2018年，中国天然气的消费量首次突破2800立方，其中进口天然气超过9000万吨，占总进口量的60%，超过了5300万吨，来源覆盖亚太、中东和北美的25个国家。
与此同时，据中国海关总署公布的数据显示，2018年中国进口LNG达5378万吨，同比增长41.2%，进口金额268.4亿美元，同比上涨82%。
“在供需等多方面因素的共同作用下，LNG贸易规模持续快速提高。”章建华表示，2023年，全球LNG贸易量可望突破5000亿方，比2017年增长30%。他还表示，随着天然气市场的逐步发育，LNG贸易量灵活性不断增强，定价方式也会趋于多元化。
会议现场，多位专家、官员表示，国际液化天然气会议首次在中国召开，有助于国内外企业“近距离”沟通交流，更好地推动天然气市场健康发展。 张亨伟 摄
“中国是液化天然气产业的积极推动者。”章建华当日在会议现场表示，为了打好污染防治等三大攻坚战、打赢蓝天保卫战，中国政府和企业近年来全力推动能源高质量发展与能源转型，大力推动包括天然气在内的清洁能源高效利用。(记者 李姝徵)
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】