增值税新政实施首日聚焦 减税降费“主菜”来了

原标题：减税降费“主菜”来了

4月1日，今年减税降费政策“大餐”中的“主菜”——深化增值税改革新政正式实施。新政实施首日，各地顺利开出新税率增值税发票，企业感受到明显的减税效果。

不仅如此，受增值税税率下调影响，自4月1日起，成品油价格、一般工商业电价、天然气基准门站价格、天然气跨省管道运输价格全部下调。增值税改革的巨大红利，让企业和消费者都有满满的获得感。

各地顺利开出新税率增值税发票

4月1日上午，重庆天友乳业股份有限公司的会计王利一上班就在电脑上为销售分公司开出税率为13%的发票。而此前，该品目税率为16%。王利告诉记者，对于同样的销售金额，这张发票的增值税额比之前减少了1153.49元。

在厦门，荣利达物流集团有限公司的财务负责人林翠云也开出了新税率的货物运输发票，跟以往10%税率不同的是，这次的票面税率变成9%。“税率降低一个点，对我们来说是实实在在的减税红利。第二季度预计可以少缴纳增值税近30万元，着实减轻了我们的资金流压力。”林翠云感慨道。

从4月1日起，增值税税率下调的新政策正式实施，适用16%税率的制造业等行业改按13%税率征税，适用10%税率的交通运输等行业改按9%税率征税。据税务总局消息，改革实施首日，各地均顺利开出了新税率增值税发票。

除了税率下调外，此次增值税改革还包括扩大进项税抵扣范围、留抵退税、加计抵减等几项措施，也自4月1日开始实施。在扩大抵扣范围方面，首次将旅客运输服务纳入进项税抵扣范围；在留抵退税方面，留抵退税扩大到全行业；加计抵减方面，对主营业务为邮政、电信、现代服务和生活服务业的纳税人，按进项税额加计10%抵减应纳税额。

多项措施确保新政策落地生根

扩大进项税抵扣范围、加计抵减、增量留抵退税均为此次深化增值税改革的创新举措。国家税务总局货物和劳务税司副司长林枫表示，为确保这些全新的政策落地生根、切实生效，税务部门按照“简明易行好操作”的要求，扎实做好各项工作。

为进一步释放减税红利，此次改革将旅客运输服务纳入进项税抵扣范围。林枫指出，下一步，税务部门将会同交通运输管理部门，尽快将旅客运输票证信息纳入增值税发票管理系统，推进旅客运输服务票证的标准化、信息化、规范化。

对于行业性适用加计抵减政策，税务部门采取了由纳税人“自主判断、自主申报、自主享受”的方式。具体包括：纳税人申报纳税时，申报界面主动弹出对话框提示纳税人是否享受加计抵减政策；纳税人申报享受优惠政策时，计算机自动弹出《适用加计抵减政策的声明》，纳税人勾选其行业归属，自动确认享受政策的资格；纳税人自行填报加计抵减额，申报纳税系统会根据申报表内的勾稽关系，自动计算抵减当期应纳税额。

“今年对所有行业试行增量留抵退税制度，在完善增值税制度层面，又向前迈出了一大步。”林枫说，目前，税务总局正抓紧制定全国统一的留抵退税操作规程，以规范化、透明化、制度化为原则，确保符合条件的纳税人留抵税额应退尽退、应享尽享，切实增强企业获得感。

增值税降税将为消费者带来利好

增值税改革除了让企业直接受益外，也为消费者带来了利好。由于商品价格中含的税相应减少，增值税税率降低使商品价格有望降低。目前来看，部分行业已经出现了降价潮。

日前，国家发改委宣布自4月1日起降低成品油价格、一般工商业电价、天然气基准门站价格、天然气跨省管道运输价格。根据公告，成品油增值税率由16%降低至13%后，国内汽、柴油最高零售价格每吨分别降低225元和200元。国家发改委要求，电网企业增值税由16%调整为13%后，省级电网企业含税输配电价水平降低的空间全部用于降低一般工商业用电。天然气基准门站价格调整方面，国家发改委要求，天然气生产供应企业在与用户协商确定具体价格时，要充分考虑增值税率降低因素，将增值税率降低的好处让利于用户。

“增值税改革的巨大红利，将由企业和消费者共同分享，消费者与企业都是受益者，都会有满满的获得感。”西南财经大学教授汤继强指出。

中国社会科学院副院长高培勇认为，增值税改革的减税效应通过抵扣机制层层传导，“牵一发而动全身”，这次减税降费将会给我国经济社会发展带来持续利好。（本报记者 鲁元珍）

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)