中国“绿色超级稻”在18个亚非国家试种推广

新华社北京4月2日电（记者 于文静）由中国农业科学院主导的“为亚洲和非洲资源贫瘠地区培育绿色超级稻”国际农业科技扶贫项目自2008年启动以来，已在18个非洲和亚洲国家试种、审定和推广，审定高产、优质、多抗的品种78个，累计推广面积达612万公顷。

这是记者2日在北京举行的“绿色超级稻”项目结题会上了解到的。“绿色超级稻”不仅是指具有绿色性状的新品种，还代表资源节约、环境友好的育种新理念和高产、高效、生态、安全的栽培管理方式。

据了解，这一项目由中国政府、比尔及梅琳达·盖茨基金会资助，中国农业科学院作物科学研究所研究员黎志康主持，联合国内外58家水稻研究单位共同开展。项目的10年长期目标是在相关国家和地区及中国西部五省培育和推广新品种，使小农户平均水稻生产能力提高20%以上，目标国家的3000多万农民的收入显著增加。

黎志康介绍说，项目实现了农业科学技术的研发和应用方面的“顶天立地”：

——在理论研究上，完成了全球最大的植物基因组重测序项目：3000份水稻核心种质的全基因组重测序，在全基因组水平上剖析了水稻核心种质的基因组多样性，推动了水稻功能基因组研究成果在育种上的应用。

——在实践上，采用分子育种技术和策略，培育出一批抗旱、耐盐、耐淹、养分高效等新品种，实现水稻生产中少用农药、少施化肥、节水抗旱、优质高产的目标。项目在菲律宾、越南等9个亚洲国家，莫桑比克、坦桑尼亚等9个非洲国家，以及中国五省区，产生了显著的社会经济效益。

盖茨基金会高级项目官员加里·阿特林在接受记者采访时表示，项目达到了预期目标，中国一些品种资源在热带国家发挥的作用甚至超过预期。同时，项目建立了有效的合作模式，各层级科研机构、科学家、多个国家共同合作，为项目取得成效发挥了重要作用。

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