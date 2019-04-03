102个中央部门预算集中公开 过紧日子成关键词

4月2日，102个中央部门的2019年预算集中向社会公开。按照党中央、国务院关于过紧日子和厉行节约反对浪费的要求，各部门进一步压减了因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出，还相应对压减非刚性、非重点项目支出等情况进行了说明。
以财政部公布的2019年部门预算为例，财政部2019年“三公”经费预算数为5450.48万元。其中，因公出国（境）费3912.06万元，公务用车购置及运行费1205.47万元，公务接待费332.95万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少247.04万元，压缩4.34%。
另据财政部预算司介绍，中央本级2019年“三公”经费财政拨款年初预算数81.07亿元，比2018年同口径预算数减少3.22亿元，下降3.8%。其中，公务用车购置及运行费55.37亿元，减少2.01亿元；公务接待费7.01亿元，减少1.54亿元。
2日晚间，财政部有关负责人就中央部门预算公开答记者问指出，2019年中央部门公开的部门预算包括收支总表、收入总表、支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表8张报表，全面、真实反映部门收支总体情况和财政拨款收支情况。
“与2018年中央部门预算公开工作相比，2019年中央部门预算公开有三点大的变化。”上述负责人表示，一是公开时间提前，2019年比2018年提前11天左右公开中央部门的部门预算。二是公开部门增加，2019年有100多个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加10多个。三是解释说明细化，如政府工作报告明确要求“各级政府要过紧日子”“一般性支出压减5%以上、‘三公’经费再压减3%左右”，各部门相应对压减非刚性、非重点项目支出等情况进行了说明。
中央财经大学绩效管理研究中心主任童伟对记者表示，中央部门预算的公开，一方面为公众了解各部门资金情况提供了开放的渠道，另一方面也能够通过开放提升各部门的资金运用效益，是落实“阳光财政”的重要举措。她表示，今年项目预算公开的数量增加，公开内容进一步细化，并且涉及项目都是公众关注的热点，这对促进各部门加强管理，强化部门责任意识，提高资金运用效率都具有重要意义。
中国社科院财经战略研究院研究员汪德华对记者表示，当前，中央部门预算公开大的制度框架已经比较完备，接下来更重要的是公开的深度，其中一个重要方面是项目预算的公开。今年，公开的项目达到50个，且各项经费的公开都很细致，期待未来项目经费预算公开力度能够进一步加大。
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