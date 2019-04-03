原标题：中央部门“三公”预算再压缩 重点民生领域投入增加

2日，中央部门集中晒出了2019年的部门预算。在“各级政府要过紧日子”的要求下，2019年不少部门的“三公”经费进一步压缩。与此同时，医疗卫生、环境治理等重点民生领域的投入正在增加。

资料图：中华人民共和国财政部。中新社发 康亚风 摄 图片来源：CNSPHOTO

中央部门集中晒出2019年预算账本

2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。今年公开预算的中央部门总数预计达到102个，比去年增加13个，公开时间也比去年提前了11天。

财政部有关负责人介绍，2019年中央部门公开的部门预算包括收支总表、收入总表、支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表8张报表，全面、真实反映部门收支总体情况和财政拨款收支情况。

除法定涉密信息外，一般公共预算支出公开到支出功能分类项级科目，其中的基本支出公开到经济分类款级科目。

各部门在公开预算报表的同时，还对机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用、预算绩效、提交全国人大审议的项目等情况进行说明，对专业性较强的名词进行解释。

今年中央部门公开内容更加细化。此外，为使公众找得到、看得懂、能监督，各部门的部门预算除在本部门网站公开外，继续在财政部门户网站设立的“中央预决算公开平台”集中公开，方便人民群众监督政府财政工作。

资料图 张添福 摄

“三公”经费再压缩 各部门账本更细化

今年的《政府工作报告》明确要求“各级政府要过紧日子”，要求“一般性支出压减5%以上、‘三公’经费再压减3%左右”，各部门压减非刚性、非重点项目支出等情况成为外界关注的焦点。

记者注意到，包括财政部、文化和旅游部、农业农村部、应急管理部、国防科工局等众多部门，都压缩了今年的“三公”经费预算。

例如，率先公开预算的财政部今年“三公”经费预算数为5450.48万元，比去年减少 247.04万元，压减幅度超过4%。

文化和旅游部2019年“三公”经费预算数比2018年减少146.85万元，下降3%，进一步压减公务用车费用和公务接待费支出。

农业农村部“三公”经费预算也下降3%，尽管因公出国(境)费比上年增加535万元，但是通过调整“三公”经费结构，从公务用车运行费中调剂至因公出国(境)费，用于“一带一路”有关农业国际交流合作相关任务。公务用车购置及运行费比上年减少882.91万元。

2019年“三公”经费预算增加的部门，也给出了详细的解释说明。

如，生态环境部2019年“三公”经费比2018年调整预算数增加66.61万元，主要是新增“华龙一号”多国设计评价工作组支撑核安全与核电共同“走出去”、《生物多样性公约》第十五次缔约方大会筹备等出国任务，相应增加因公出国(境)费。

退役军人事务部2019年“三公”经费预算比2018年增加511.04万元，主要原因是退役军人事务部为新组建部门，2018年年初无“三公”经费预算，2018年执行中调整“三公”经费预算额度小，难以维持新部门工作的正常开展，2019年重新核定了“三公”经费。

资料图 中新社发 韦亮 摄

这些重点民生领域投入增加

各部门晒出2019年预算的同时，今年政府在一些重点民生领域的财政投入，也成为外界关注焦点。

记者注意到，医疗卫生、环境治理等重点领域的投入，今年都有所增加。

例如，国家医保局的预算安排中，医药价格及招采政策制定推进和监督项目占1593万元。

该项目主要是用于组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，拟订基本政策、标准、规划，并监督指导实施。

国家卫健委2019年卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2019年预算数达到502388.6万元，比2018年执行数增长36.54%，主要是继续支持深化公立医院综合改革，增加综合医院医疗服务能力建设投入。

此外，妇产医院(项)2019年预算数比2018年执行数增长了112.37%，主要是增加妇产医院医疗服务能力建设投入。

在环境治理方面，生态环境部2019年部门预算中，节能环保(类)支出占比高达69.26%。

这其中，节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)2019年预算297.31万元，比2018年执行数增加125.24万元，增长72.78%。

此外，大气、水、土壤污染防治行动计划实施管理项目，2019年预算安排达到了40571.81万元。

(责编：杨曦、仝宗莉)