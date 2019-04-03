原标题：大中小企业融通发展步入加速期

中央与地方正在酝酿新一轮举措，加强大中小企业融通发展支持力度。《经济参考报》记者日前获悉，工信部等有关部门以财政资金支持大中小企业融通特色载体建设，在2018年已经批复36家实体经济开发区打造大中小企业融通型特色载体的基础上，第二批评审工作正在开展。此外，福建、辽宁等地近日出台促进大中小企业融通发展行动方案和细则，明确未来3年促融通施工图，并将加快工业互联网建设、培育“专精特新”“单项冠军”企业纳为发力重点。

多位专家向《经济参考报》记者表示，当前我国大中小企业融通发展步入加速期。随着大型企业支撑融通能力、中小企业专业化水平和平台载体能力不断提升，中小企业可成为激发大企业资源利用效率的外在推力，大中小企业融通发展将成为推动经济高质量发展的重要途径。

依托特色载体打造融通发展新生态

大中小企业融通成为促进中小企业高质量发展的重要途径。中国国际经济交流中心信息部内参处副处长王成仁向《经济参考报》记者表示，大中小企业融通将发挥大企业的技术、资金、人才、平台和国际竞争等优势带动中小企业发展。而在数字经济时代，中小企业凭借其创新活力，在多领域实现突破，又能对大企业关键环节创新形成支撑。

但王成仁也表示，目前大部分中小企业仍未与大企业建立良好的融通机制。其中难点主要在于，缺乏良好的沟通机制；中小企业自身素质仍有欠缺，需要较长时间培育才能达到融通发展的要求；企业地位仍不对等。

提高平台载体作为大中小企业信息、资源、能力、品牌对接渠道的融通支撑能力成为要点。2018年11月，工信部、发改委等四部门印发《促进大中小企业融通发展三年行动计划》（下称《行动计划》），明确支持不少于50个实体园区打造大中小企业融通发展特色载体；加快推进工业互联网平台体系建设。辽宁、福建等地也将特色载体建设纳入发展重点。按照相关部门规划，众创空间、孵化器、小微企业创业创新基地等均可申报成为特色载体。

工信部副部长王江平此前表示，工信部会同财政部、科技部由中央财政通过中小企业发展专项资金，分三年投入100亿元支持200家优质实体经济开发区打造包括大中小企业融通型特色载体在内的创新创业特色载体，依托特色载体打造大中小企业融通发展的新型产业创新生态。用“真金白银”力挺融通特色载体建设。

王成仁表示，打造大中小融通特色载体目的是要发挥行业龙头企业优势，通过开放龙头企业各类资源，使相关中小企业在设计研发、生产制造、市场开拓、品牌建设等领域深度融合发展。通过龙头企业带动产业链相关中小企业，促进中小企业专注细分领域，成为专精特新“小巨人”企业，形成“龙头企业+孵化”的共生共赢生态。

引导中小企业走专业化发展道路

培育专精特新“小巨人”企业，意在提升中小企业专业化能力。《行动计划》明确未来3年推动中小企业“专精特新”发展，培育600家细分领域专业化“小巨人”和一批制造业单项冠军企业。

中国电子信息产业发展研究院中小企业研究所副所长龙飞对《经济参考报》记者表示，中小企业的专业化能力主要表现在专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术和质量效益高。

王江平表示，在提高中小企业融通发展能力方面要着重加强中小企业的专业化能力，通过培育一批细分领域专精特新“小巨人”和制造业单项冠军企业，引导中小企业走专业化发展的道路。

目前多地已经明确培育“专精特新”“单向冠军”企业任务书和时间表。据了解，福建省计划到2021年培育国家级“单项冠军”企业（产品）20个、“专精特新”小巨人企业10家；甘肃省计划到2020年末，认定省级“专精特新”中小企业200家以上，推荐认定国家细分领域“行业小巨人”企业5户以上。

围绕下一步提升中小企业专业化能力的政策着力点，龙飞建议，通过支持中小企业与大企业建立稳定的服务外包、专业化分工以及订单生产等生产关系推动中小企业专注于细分市场；通过加大研发费用加计扣除等政策支持力度，引导中小企业加大研发投入，提升创新能力；提升中小企业知识产权创造、运用、管理和保护水平，提高中小企业关键核心技术并保护好企业创新成果。

政策红利开启融通新空间

随着央地新一轮规划举措和政策红利密集落地，大中小企业融通发展将迎来新的空间。

王成仁表示，目前，大中小企业融通发展已经出现许多好的模式，如阿里云平台、海尔的“海创汇”、三一重工的树根互联、航天科工的航天云网等，它们均通过搭建创新平台，引导中小企业业务系统向云端迁移，集聚资源、对接供需，提供产品和服务方案，支持中小企业转型升级。

他建议，将“松绑”“扩容”和“畅通”作为下一步政策发力要点。面向大型企业“松绑”，使国有大型企业的资金、人才、技术、设备等科研资源更多向中小微企业倾斜；“扩容”中小企业发展空间，使企业公平参与市场竞争；“畅通”大、中、小企业间的信息沟通机制，建立供需对接、资源共享、成果转化等机制，畅通要素流转通道。

值得关注的是，央地也在以推进产融合作为主线，以基金引导、大资本对接、金融支持为重点，完善大中小企业协同发展的金融服务体系。

王江平表示，将推动各地相关部门建立融通发展重点企业和重点项目的融资信息对接清单，金融机构增加融资供给，鼓励设立各类创业投资引导基金、风险投资基金，引导股权投资机构加大支持力度。此外，还将开展专项行动推动供应链核心企业支持小微企业供应商开展应收账款融资。

龙飞表示，在系列利好政策的推动下，传统的产业链资源整合正在向跨行业、跨领域融合转变，共享资源是实现新旧动能转换和创新驱动的重要抓手。随着中小企业的专业化能力和水平不断获得提升，中小企业灵活的创新机制恰可成为激发大企业资源利用效率的重要外在推力，大中小企业融通发展将成为推动经济高质量发展的重要途径。

(责编：李楠桦、仝宗莉)