原标题：重要产品追溯谋划更缜密顶层设计

食品、药品、食用农产品等重要产品全程可追溯渐行渐近。《经济参考报》记者获悉，2019年，我国重要产品追溯体系将在全国铺开加速建设，省级重要产品追溯体系管理平台年内有望实现全覆盖。重要产品追溯“顶层设计”也将迎来新突破，商务部正会同相关部门紧锣密鼓地推进重要产品追溯立法工作，重要产品追溯编码规则、平台建设规范、核心元数据等国家标准已报送相关部门，并将于近期发布。

追溯体系建设主要通过采集记录产品生产、流通、消费等环节信息，实现来源可查、去向可追、责任可究，旨在强化全过程质量安全管理与风险控制。2015年12月，国务院办公厅印发《关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》，将食用农产品、食品、药品、农业生产资料、特种设备、危险品、稀土产品等作为重点推进的七大类产品。2016年7月，山东、上海、宁夏、厦门四地开启重要产品追溯体系示范建设。

记者从商务部和地方商务部门获悉，上述四地追溯体系建设取得了积极成效。比如山东建立起覆盖生产、流通、消费等全链条的省级追溯标准，厦门打造农产品质量安全“一品一码”，宁夏围绕重要产品追溯建成了区、市、县三级共5个平台。四地追溯示范工程近期已经顺利完成评估验收。

记者了解到，今年在前期试点示范的基础上，重要产品追溯体系将在全国铺开加速建设，省级重要产品追溯体系管理平台有望实现全覆盖。

“地方试点在追溯平台建设、追溯标准体系、追溯管理评价机制、追溯体系与市场监管衔接等方面，取得了一批可复制经验，向全国推广的条件已经成熟。”商务部研究院流通与消费研究所副主任关利欣对《经济参考报》记者表示。

农产品方面，商务部最新数据显示，目前全国58个大中型城市已建成肉菜流通追溯体系，覆盖8万余家企业、50余万商户，品种涉及猪牛羊鸡肉、数百种蔬菜水果及水产，中央管理平台累计接收追溯信息66.6亿条，日均接收追溯信息450多万条。

药品领域的追溯体系建设也将提速。今年两会期间，国家药品监督管理局局长焦红强调，疫苗生产企业应建立完善的质量管理体系，建立产品安全追溯体系。北京市药品监督管理局日前提出，为加强药品集中采购和使用试点期间药品监管工作，北京市中选药品生产企业应在2019年底前完成信息化追溯体系建设。

不过，有业内人士坦言，生产企业是自建追溯体系的主体，流通企业因自身商业信息、运行成本等原因，上传追溯信息的积极性不高，而以企业为主体建立各自的追溯体系，也无法实现供应链的信息共享。（下转第三版）

(责编：李楠桦、仝宗莉)