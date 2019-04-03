重要产品追溯谋划更缜密顶层设计

食品、药品、食用农产品等重要产品全程可追溯渐行渐近。《经济参考报》记者获悉，2019年，我国重要产品追溯体系将在全国铺开加速建设，省级重要产品追溯体系管理平台年内有望实现全覆盖。重要产品追溯“顶层设计”也将迎来新突破，商务部正会同相关部门紧锣密鼓地推进重要产品追溯立法工作，重要产品追溯编码规则、平台建设规范、核心元数据等国家标准已报送相关部门，并将于近期发布。
追溯体系建设主要通过采集记录产品生产、流通、消费等环节信息，实现来源可查、去向可追、责任可究，旨在强化全过程质量安全管理与风险控制。2015年12月，国务院办公厅印发《关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》，将食用农产品、食品、药品、农业生产资料、特种设备、危险品、稀土产品等作为重点推进的七大类产品。2016年7月，山东、上海、宁夏、厦门四地开启重要产品追溯体系示范建设。
记者从商务部和地方商务部门获悉，上述四地追溯体系建设取得了积极成效。比如山东建立起覆盖生产、流通、消费等全链条的省级追溯标准，厦门打造农产品质量安全“一品一码”，宁夏围绕重要产品追溯建成了区、市、县三级共5个平台。四地追溯示范工程近期已经顺利完成评估验收。
记者了解到，今年在前期试点示范的基础上，重要产品追溯体系将在全国铺开加速建设，省级重要产品追溯体系管理平台有望实现全覆盖。
“地方试点在追溯平台建设、追溯标准体系、追溯管理评价机制、追溯体系与市场监管衔接等方面，取得了一批可复制经验，向全国推广的条件已经成熟。”商务部研究院流通与消费研究所副主任关利欣对《经济参考报》记者表示。
农产品方面，商务部最新数据显示，目前全国58个大中型城市已建成肉菜流通追溯体系，覆盖8万余家企业、50余万商户，品种涉及猪牛羊鸡肉、数百种蔬菜水果及水产，中央管理平台累计接收追溯信息66.6亿条，日均接收追溯信息450多万条。
药品领域的追溯体系建设也将提速。今年两会期间，国家药品监督管理局局长焦红强调，疫苗生产企业应建立完善的质量管理体系，建立产品安全追溯体系。北京市药品监督管理局日前提出，为加强药品集中采购和使用试点期间药品监管工作，北京市中选药品生产企业应在2019年底前完成信息化追溯体系建设。
不过，有业内人士坦言，生产企业是自建追溯体系的主体，流通企业因自身商业信息、运行成本等原因，上传追溯信息的积极性不高，而以企业为主体建立各自的追溯体系，也无法实现供应链的信息共享。（下转第三版）
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】