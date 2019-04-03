原标题：教育部今年拟抽检6000篇学位论文 项目拨款800万元

102个中央部门提前晒预算

比去年提前11天公开 增加13个中央部门 “三公”经费再压减3%左右

昨天上午，随着财政部等部门公开预算，中央部门预算集中公开大幕开启。相比去年，今年中央部门公开预算的时间提前了11天，部门也增加了13个，达到102个。各项重点任务如何安排资金、工资福利开支多少、“三公”经费如何变化……公众关心的中央部门“花钱”安排都能在2日集中向社会公开的2019年中央部门预算中找到答案，这也是中央部门连续第十年推进部门预算公开。

2日，财政部有关负责人回答了记者的提问。负责人介绍，与2018年一致，今年预算公开内容主要包括收支总表、收入总表、支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表等8张报表。

除法定涉密信息外，一般公共预算支出公开到支出功能分类项级科目，其中的基本支出公开到经济分类款级科目。各部门在公开预算报表的同时，还对机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用、预算绩效、提交全国人大审议的项目等情况进行说明，对专业性较强的名词进行解释。

这位负责人表示，今年中央部门公开内容更加细化，积极回应群众关切，重点说明党中央、国务院有明确要求，社会公众较为关注的支出事项。此外，为使公众找得到、看得懂、能监督，各部门的部门预算除在本部门网站公开外，继续在财政部门户网站设立的“中央预决算公开平台”集中公开，方便人民群众监督政府财政工作。

变化

公开时间提前11天 增加13个中央部门

与2018年中央部门预算公开工作相比，2019年中央部门预算公开发生了不少变化。财政部相关负责人表示，首先是公开时间提前。为加快预算执行进度，推动党和国家各项惠民政策早落地、早见效，财政部及早谋划，及时做好批复部门预算准备工作。在2019年全国人大审查批准中央预算后，立即开展部门预算批复工作，为中央部门提前预算公开时间打下了基础。2019年比2018年提前11天左右公开中央部门的部门预算。

其次，公开部门增加。2019年共有102个中央部门公开了部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。

三是解释说明细化。各部门积极回应群众关切，重点说明党中央、国务院有明确要求，社会公众较为关注的支出事项。如《政府工作报告》明确要求“各级政府要过紧日子”、“一般性支出压减5%以上、‘三公’经费再压减3%左右”，各部门相应对压减非刚性、非重点项目支出等情况进行了说明。

进展

50个项目预算公开 公开部门范围扩大

2019年部门预算公开有什么新的进展？财政部相关负责人表示，为了加大项目预算的公开力度，2019年列入《中央部门预算草案》报全国人民代表大会审查的项目共50个，较去年增加14个。

在公开部门预算时，相关部门向社会公开了这50个项目的情况。如：国家发改委经济体制综合改革项目、交通运输部长江南京以下12.5米深水航道二期工程项目、文化和旅游部国家艺术基金项目、中国科学院科研设施专项业务费项目、中国社会科学院科研机构专项业务费项目、中国工程院国家工程科技思想库建设项目、中国证券监督管理委员会执法办案支出项目、国家煤矿安全监察局煤矿安全专项项目、国务院扶贫开发领导小组办公室脱贫攻坚宣传动员项目、政协全国委员会办公厅参政议政活动经费项目、中国红十字会总会贫困大病儿童救助项目、中国福利彩票发行管理中心开奖费项目。

上述公开的项目内容包含了项目概述、立项依据、实施主体、实施方案、实施周期、年度预算安排、绩效目标和指标等。下一步，财政部将继续推动部门公开项目支出，不断扩大公开的部门范围、增加公开的项目数量。

解读

推动中央政策落实“不跑偏、不走样”

对于为什么要公开50个项目的绩效目标，财政部相关负责人介绍，今年中央部门公开重点项目绩效目标的个数由去年的36个扩大至50个。公开的绩效目标内容主要包括：项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。

负责人表示，绩效目标是预算绩效管理的基础，也是预算执行绩效监控和事后绩效评价的重要依据。2019年中央部门公开绩效目标的数量进一步增多，标志着中央财政在推进预算绩效管理方面又向前迈出重要一步。通过公开项目绩效目标这一手段，强化部门责任意识，督促资金使用单位加强管理，提高资金使用效益，推动中央政策落实“不跑偏、不走样”；有利于更好地反映部门履职效果，促进部门完善政策、改进管理和优化预算安排；有利于提高财政资金使用的透明度，促进社会监督，提升政府的公信力和人民的满意度。

部门预算亮点

抽检6000篇学位论文 拟拨款800万元

全国政协

庆祝成立70周年

列支400万理论专项研究经费

4月2日，全国政协办公厅公开2019年部门预算。2019年一般公共预算当年财政拨款69971.26万元(含发改委基建预算数)，比2018年预算执行数减少12564.73万元，下降15.22%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，2019年按不低于5%压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出，同时重点保障全国政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能等支出，以及召开政协会议、委员视察考察、社情民意调研等支出。

今年，全国政协办公厅拟安排一般公共预算6904万元。其中新时期人民政协理论专项研究经费400万元，主要用于围绕庆祝人民政协成立70周年，调研总结各地政协工作的创新做法和成功经验，召开人民政协理论研讨会等。

交通运输部

重点保障“一带一路”

“粤港澳大湾区”等国家战略

据交通运输部2019年度部门预算，交通运输部一般公共预算支出2019年初预算数为1700859.27万元，比去年执行数增加27972.79万元，增长1.67%，主要原因是根据党中央、国务院“过紧日子”的要求，按照2018年年初批复(不含教育、科技等支出)的5%作统一压减，重点保障了“一带一路”、“长江经济带”、“粤港澳大湾区”等国家战略，以及中央基建投资项目增加。

民政部

落实脱贫攻坚

压缩彩票公益金本级支出规模

4月2日，民政部公布2019年度部门预算。民政部负责福利彩票管理工作，预算中提到，民政部2019年政府性基金预算1599万元。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款执行数减少7353万元，下降82.14%，主要原因是落实脱贫攻坚要求，压缩民政部彩票公益金本级支出规模，加大对地方的支持力度。

北京青年报记者注意到，民政部2019年财政拨款收入总计160057.48万元，其中政府性基金预算拨款1599万元，占比1%。

外交部

国际组织会费

2019年预算上升71.65%

4月2日下午，外交部公布2019年部门预算。据悉，外交部2019年财政拨款收支总预算1398746.64万元人民币。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年一般公共预算拨款收入1116208.44万元、上年结转282538.20万元；支出包括一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

外交部2019年财政拨款预算总额1116208.44万元，较2018年执行数增加248507.64万元，主要原因是：国际组织会费、维和摊款及机关事业单位基本养老保险缴费支出等增加。

支出方面，外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项)2019年预算数为252025.23万元，比2018年执行数增加105198.53万元，上升71.65%。主要原因是：依据《联合国宪章》规定履行国际义务，联合国会费增加。

外交(类)国际组织(款)维和摊款(项)2019年预算数为592050.00万元，比2018年执行数增加270296.71万元，上升84.01%。主要原因是：依据《联合国宪章》规定履行国际义务，缴纳维和摊款增加。

外交部2019年部门预算说明指出，国际组织会费由各会员国按一定规则分摊，具体分摊办法及分摊比例根据组织职能、会员国构成情况及各会员国经济发展水平等因素确定。随着我国经济的飞速发展和综合国力的不断提高，支付能力不断增强，我国分摊联合国会费比额从1990年的0.77%逐步增加到2019年的12.005%，现已成为仅次于美国的第二大会费国。

截至目前，在我国已加入的国际组织中，由外交部代表国家缴纳会费的有29个，主要有联合国、国际移民组织、全面禁止核试条约组织、禁止化学武器公约组织、国际海洋法法庭、国际海底管理局、亚太经合组织、上海合作组织等。

教育部

今年拟抽检6000篇学位论文

项目拨款800万元

4月2日，教育部公开2019年部门预算。在关于高层次人才计划专项经费项目情况说明中，北青报记者发现，今年教育部拟抽检学位论文约6000篇(不含军队系统)，抽检比例为上一学年度授予博士学位数的10%左右。

高层次人才计划专项经费项目内容主要包括人才计划专项经费(“长江学者奖励计划”“万人计划”)教学名师、学位授权点合格评估和学位论文抽检等三项。该项目总拨款金额为32312万元，人才计划专项经费30868万元，学位论文抽检800万元，学位授权点合格评估644万元。

其中，在学位论文抽检的实施方案中，教育部表示，2019年拟抽检学位论文约6000篇(不含军队系统)，抽检比例为上一学年度授予博士学位数的10%左右。每篇抽检的学位论文送3位同行专家进行通讯评议，而3位专家中有一位专家评议意见为“不合格”的学位论文，将再送两位专家进行复议。

在学位授权点合格评估方面，从2019年起至2021年，每年都要有获得授权满3年的新增学位授权点接受专项评估。此外，还有专项检查。根据中央巡视和学位授权点合格评估情况，选择个别专业学位类别，不定期随机抽取一定数量培养单位，委托有关专业学位研究生教育指导委员会，以专家实地考察方式对培养单位教学质量和管理情况开展专项检查。

体育总局

备战冬奥会

增支体育训练费用

4月2日，国家体育总局公布2019年部门预算。今年，体育总局的一般公共预算支出为421097.72万元，比2018年执行数352662.72万元增加了68435万元，主要压减培训支出、其他体育支出、宣传文化发展专项支出等非刚性、非重点项目支出，同时重点保障了与备战2020年东京奥运会和2022年北京冬奥会相关的体育竞赛、体育训练、体育场馆、体育交流与合作等支出。

其中，体育训练项目2019年预算数145938.73万元，比2018年执行数增加22296.81万元，增长了18.03%；体育交流与合作项目2019年预算数44266万元，比2018年执行数增加15446万元，增长53.59%。两个项目增支的原因都是备战2020年东京奥运会和2022年北京冬奥会。

此外，体育场馆项目2019年预算数105184.97万元，比2018年执行数增加36410.11万元，增长53.94%。主要是发改委安排的冬奥会建设工程等基本建设项目支出增加。

商务部

出访任务增加

商务部增“三公”费用

4月2日，商务部公布2019年部门预算。北青报记者发现，2019年，商务部“三公”经费财政拨款预算5495.47万元，较2018年增加298万元。

其中，因公出国(境)费4807.95万元，较2018年增加100万元，主要原因是应对中美贸易摩擦以及与相关国家和国际组织的对话协商增加了出访任务。

本版文/本报记者 董鑫 孟亚旭赵萌 高语阳

统筹/刘晓雪

(责编：李楠桦、仝宗莉)