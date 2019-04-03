原标题：赏花经济远非看看花那么简单

玉渊潭公园的樱花冰淇淋，北京植物园的桃花地图扇，武汉东湖樱园的樱花香皂……当花期凝聚起人气，与赏花相关的文创生意持续火爆

赏花经济远非看看花那么简单

赏花游正成为时下最热的词汇之一。进入四月，随着各地气温日渐回升，桃花、樱花、海棠花等花卉次第开放，引来无数游客徜徉花海。伴随赏花游的兴起，包含吃住购等在内的赏花经济也有了突飞猛进的发展，游客们已不仅仅满足于“打卡拍照”，特色民宿、花艺体验、文创产品等都成了新消费需求。

当花期凝聚起人气，新的需求也正在催生出新的产品形式。在消费升级的大背景下，赏花经济也远非看看花那么简单，与赏花游相关的文创消费正悄然兴起。

热门赏花地带动地方经济

眼下，在景区门票降价优惠、出行方式日益多元化等诸多因素的影响下，与亲朋好友相约踏青赏花成为很多人的出行选择。

“赏花游虽然不是突然冒出来的新产品，但是相比于以前，线路更丰富了，询问花期的游客也更多了。”北京神舟国际旅行社工作人员刘颖欣向《工人日报》记者介绍。

相关资料显示，江西婺源、无锡鼋头渚、北京玉渊潭、西藏林芝、云南罗平、河南洛阳、贵州金海、桂林园博园、西安青龙寺和香格里拉普达措已成为国内人气上升最快的热门赏花地。

赏花游不仅催热了赏花经济，也为各地经济发展带来了实实在在的真金白银。以江西婺源为例，该地2018年接待游客达到2370万人次、旅游综合收入220亿元，分别增长9%、30%，年接待游客人次连续12年位列江西省第一。同样以油菜花海闻名的云南省曲靖市罗平县，去年2月5日至4月18日期间接待游客408.77万人次，实现旅游综合收入265455.03万元，与上年同期相比分别上升69%、59%。

目前，虽然赏花游的浪潮正席卷全国大小城市，但更为小众的花卉文创仍处于起步阶段。在旅游业发达的国家和地区，旅游纪念品销售收入一般占旅游总收入的30%以上，而在我国却不足20%。在巨大的市场潜力下，一批有创意、有颜值、富含文化意味的文创产品陆续出现。

“以前在郊区的桃花节上，只能买到杏干、黄桃罐头之类的土特产。今年来北京植物园，看到了桃花地图扇、叶脉书签等产品，店内的布置也很有植物园特色。”在北京工作的钟先生说。

数据显示，2018年北京市公园管理中心文创产品已达4989种，文创商品销售金额已超4000万元。日前，该中心还向游客推荐了“花香四溢”景点10处、“春花文创”10种，让更多应时应景的文创产品丰富游园体验。

以创意连接文化与旅游

2018年3月，国务院办公厅印发《关于促进全域旅游发展的指导意见》指出，要加快旅游供给侧结构性改革，着力推动旅游业从门票经济向产业经济转变。

如今，作为产业经济重要组成部分的文创产品行业，已经成为一些景区新的利益增长点。尤其是进入后门票经济时代，文创产品能成为景区的“拳头产品”吗？

故宫博物院的一系列文创实践已经给出了肯定答案。

在故宫淘宝，销量第一的“网红”产品故宫口红已有超万人次购买。在另一家线上店铺故宫博物院文创旗舰店，故宫小确幸笔记本、海错图书本灯、瑞启红福手绳等文创产品价格亲民，受到“剁手党”追捧，“紫禁城上元之夜”等活动更是屡上热搜，保持着持续的话题热度。

据故宫博物院院长单霁翔介绍，早在2017年，故宫博物院的文创产品收入已达15亿元，这超过了1500家A股上市公司的收入。

故宫“红”了，文创也“火”了，这种“红火”虽然难以简单复制，但越来越多的景点却从中嗅到了文创行业的巨大商机。

冰淇淋形似樱花、颜色清丽，有太白酸奶、大山樱草莓、杭州早樱香草等多个口味，吸引了很多年轻游客专门前来“打卡”……在这个春天，北京市玉渊潭公园的樱花冰淇淋成了“网红”产品。记者在樱花节现场还看到，“小樱”纪念版汽水、樱花系列笔记本等颇具特色的文创产品吸引了众多游客的热捧。

事实上，具有鲜明地域特色的文创产品正在国内多地雨后春笋般出现。在“北京植物”文创旗舰店，干花书签、干花项链等文创产品饱含大自然气息；在赏樱胜地武汉东湖樱园，樱花丝巾、樱花香皂等产品将楚文化融入产品设计中；在江苏苏州，花艺师将花朵“绣”进了团扇中……

“以创意连接文化与旅游，扩大文旅的“乘法效应”。”中国传媒大学文化发展研究院院长范周在接受媒体采访时表示，应引导文化文物单位、文化企业参与旅游产品创意设计和开发制作，盘活文物、古迹、名胜等资源，提升旅游产品的美学价值，构建文化旅游产业品牌体系。

花艺文创呼唤匠心

继故宫口红后，3月21日颐和园彩妆正式在线上店铺上架，截至4月1日，有超过1.5万人购买了这支新晋网红产品。然而，有网友表示，颐和园口红与故宫口红相似，更多属于“跟风”类产品。不单是口红，书签、靠枕、杯子……有游客发现，国内很多博物馆虽然靠推出文创产品火了一把，但若想买到真正与众不同、具备独特文化内涵的产品却并非易事。

“你做一个扇子，他也做一个扇子；你做一个杯垫，他也做一个杯垫。”故宫博物院总策展人王亚民曾表示，当前政策鼓励文创产业发展，但也出现了同质化严重的问题。

类似的窘境也出现在了花艺文创领域：书签、纸胶带等产品只要印刻上了景点的花卉，再打上LOGO就成了花艺文创；樱花汽水等周边产品也并不只出现在一个景区。

“缺资金，也缺少‘智囊团’，专业人才并不多。”河北省平山县中山国王陵陈列馆馆长黄子爵对《工人日报》记者说，除了工艺品，他们还设计开发了文具、茶杯、印刷品等文创产品。

“好的产品需要有艺术美感、实用价值和文化内涵，因此需要加大创新，让原创元素多起来。”在他看来，文创企业需要与高校的设计学院、文化学院合作，“文创产品做好了，游客会觉得旅游是物超所值的。”

业内人士认为，旅游文创产品是旅游、文化和创意的深度结合品，应兼具艺术特征和实用价值，要获得持续性发展，必须投入更多匠心，不断挖掘景区的文化内涵。此外，相关部门需要不断鼓励并支持行业创新，加强创意产品的产权保护，让旅游文创产品从设计研发到生产制造，再到营销推广等多方面走上良性、可持续的发展轨道，让大众愿意为产品买单，才能念好旅游文创产品的生意经。

赵琛

赵琛

(责编：李楠桦、仝宗莉)