原标题：共享单车调价， 但愿是良性竞争的开始

共享单车调价， 但愿是良性竞争的开始

共享单车目前面临的最大难题就是盈利，如何实现健康、可持续的运营，是必须考虑的问题。小蓝与摩拜在此时适当涨价，可以视为共享单车经营调整的信号之一。

共享单车涨价了！据央广报道，小蓝单车近日宣布从3月21日起，在北京实行新的计费规则，起步价由每30分钟1元更改为每15分钟1元，超出时长后为0.5元/15分钟。随后，摩拜单车也宣布将从4月8日起，在北京执行新版计费规则，其中起步价由每30分钟1元更改为每15分钟1元。调整之后，两家共享单车骑行1小时的价格都将达到2.5元。

对此，有网友担心共享单车会越骑越贵，觉得在继失去“车厘子自由”“香椿自由”“外卖自由”后，消费者即将失去“共享单车自由”。在我看来，共享单车目前适当涨价是可以理解的。

两家企业涨价理由几乎都是为实现健康、可持续的运营，继续为用户提供满意的服务，这其实也是实情。这两年，共享单车领域竞争激烈，加之一些企业管理经营不善，基本上只能做到收支平衡，一些企业甚至出现亏损。骑车费上难赚到钱，就打用户押金的主意，甚至出现用押金做其他投资的情况，导致用户频频抱怨退押金难。

在个别共享单车企业从爆发式成长到迅速破产后，在个别共享单车被资本收购之后，整个共享单车行业的竞争环境和市场格局也趋于稳定，目前面临的最大难题就是盈利，如何实现健康、可持续的运营，是必须考虑的问题。小蓝与摩拜在此时适当涨价，可以视为共享单车经营调整的信号之一。

此外，3月1日发布的《交通运输新业态用户资金管理办法(试行)》明确，共享单车预存资金不得超过100元，运营企业只能将用户预付资金用于其主营业务，不得用于不动产、股权、证券、债券等投资及其他借贷用途等。这一规定也旨在让共享单车企业回归角色本身，好好做管理、做运营。

其实大可不必担心共享单车会越骑越贵。眼下，共享单车并非垄断行业，价格是市场机制的核心，是最灵敏的调节手段。假如有共享单车企业把价格调得太高，而服务却没有提升，便很有可能“掉粉”。何况，时下共享单车有很多可以替代的方式，比如走路、乘坐公交车、地铁等，各地的交通部门也在通过提升运力、优化线路设计，打通公共交通出行的“最后一公里”。

对于共享单车行业，我们情愿它处于一个在意骑行费的稳定发展期，而不愿它处于一个疯狂吸纳押金、再把巨额押金挪作其他投资的爆发式增长阶段，情愿它成为一种以用户体验为导向的服务型竞争，而不愿它成为一种以量取胜的粗放式竞争。

(责编：李楠桦、仝宗莉)