制造业公司喜欢搞理财 部分公司投资已“触雷”

原标题：部分公司投资已“触雷”

刚刚过去的一季度，上市公司购买理财的热情有所下降，但部分行业和企业认购规模仍然居高不下。由于刚性兑付被打破，部分理财投资也出现了“触雷”情形。

47家买理财超10亿元

其中有1家陕西企业

由于银行理财产品逐渐向净值型过渡，加上预期收益持续走低，今年第一个季度以来，上市公司买理财的热情比去年有所不及。据Wind数据显示，截至4月1日，今年两市共有753家公司持有3984个理财产品，认购金额合计2728.8亿元。

认购热情整体下降，“理财大户”却仍有不少。今年以来有47家公司理财投入超过10亿元。其他持有理财在20亿元以上的公司还包括洛阳钼业、海螺水泥、江苏国泰、万华化学、养元饮品等。

制造业公司今年理财热情较高。华商报记者进一步梳理发现，按证监会行业分类，在目前47家理财认购过10亿元的公司中，有22家来自制造领域。

本地投行人士指出，上市公司选择理财产品有助于提高资金利用率，但如果过度依赖理财收益，就可能存在“不务正业”之嫌，也需要留意主业发展的前景和信心。

陕西上市公司方面，今年以来有彩虹股份、达刚路机、康惠制药、晨曦航空、曲江文旅等8家企业持有29个理财产品，认购金额合计37.98亿元。

券商类理财增加

4家公司“踩雷”私募产品

西安某金服公司张姓负责人介绍，随着监管层明确资管业务不得承诺保本保收益，刚性兑付被打破，无论上市公司还是普通家庭，购买理财其实都存在投资受损的风险。

仅3月份，已有上海洗霸、中原内配、四方达、康力电梯陆续公告披露，“踩雷”同一家私募基金产品。该私募产品的基金管理人为上海良卓资产管理有限公司，因涉嫌违规情形，基金产品存在重大违约风险，可能导致公司相关投资资金不能如期、足额收回，可能会因此影响公司相关期间利润。这4家公司所涉金额共计2.84亿元。

“上市公司理财收益与金融市场环境关系密切。”武汉科技大学证券金融研究所董登新表示，在经济下行压力且监管趋严的背景下，未来上市公司“踩雷”理财需要被持续警惕。 华商报记者 李程

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