原标题：减税政策落地 企业获得感提升

4月1日，今年减税降费的“主菜”——增值税降率改革正式实施。改革实施首日，各地顺利开出新税率增值税发票，税务部门推出具体举措将减税降费惠民“大礼包”送到千家万户，企业减税效果初显、获得感提升。

上海：

确保减税降费政策落地生根

深化增值税改革是2019年减税降费工作的“重头戏”。国家税务总局上海市税务局局长马正文表示，实施更大规模减税降费是深化供给侧结构性改革、推进经济高质量发展、减轻企业负担、激发市场主体活力的重大举措，减在当下、利在长远，将全力以赴确保减税降费政策落地生根。

位于上海徐家汇商圈的汇金百货是上海知名的商业大厦，年销售额超过10亿元。在此次降低税率改革措施颁布前，其增值税税率主要为16%的商品零售。企业总经理助理季东表示：“根据公司的经营实际及进项构成，初步测算，预计本年度企业将减少增值税税款约300万元。”

4月1日，上海市税务局举办了首场全市范围的深化增值税改革宣讲会暨税企座谈会。下一步，上海各级税务部门将举办包括税收宣传“动起来”、户外宣传“亮起来”、媒体记者“请进来”、政策宣讲“送进来”等形式多元的税收宣传活动，大力宣传落实税收优惠政策，持续优化税收营商环境。

广东：

多渠道开展线上线下宣传辅导

4月1日，广东税务系统辖管的纳税人中，逾3.5万户纳税人顺利开出109万张新税率发票，开票金额近105亿元。

“我们公司今年增值税预计减少约1500万元，城市维护建设税及教育费附加、地方教育费附加减少约150万元。”广东拓斯达科技股份有限公司财务总监周永冲表示：“前不久，税务部门专门上门为我们宣传增值税改革的政策，辅导我们升级开票软件，帮助我们顺利享受到增值税改革的红利。”

4月1日，广东省税务局货物和劳务税处电话铃声此起彼伏。据介绍，为确保新政落地，广东省税务局开展了改革实施准备工作，通过办税服务厅、12366纳税服务热线、电子税务局、微信公众号、纳税人学堂等渠道持续开展线上线下宣传辅导，及时为纳税人解难答疑，编写发票开具指引。

广东省税务局货物和劳务税处负责人介绍，将持续收集纳税人开票存在问题及意见建议，有针对性地帮助纳税人解决实际问题，并将对纳税人开票异常数据进行统计分析，及时核实纳税人开票异常的原因，快速开展应对。

黑龙江：

网格化服务确保“大礼包”发放

4月1日，黑龙江省13个市、地纳税人全部顺利开出税率调整后的增值税专用发票、增值税普通发票。全省各系统顺利启动、运行平稳，全省增值税税率调整实现平稳过渡。

为将减税降费“大礼包”及时送到符合条件的纳税人手中，黑龙江省各级税务机关细化改革工作方案，任务分解到人，通过电视、报纸、网站、微信等方式，加大宣传力度，营造良好氛围。对全省税务干部和纳税人开展集中培训和专题辅导，实施网格化服务机制，逐户向企业法人和财务人员送达政策明白卡，对重点企业实施“人盯人、一对一”的个性化服务，抢前完成全部纳税人税控开票软件升级工作，实现对纳税人宣传、辅导、培训全覆盖。

青岛：

30条具体措施落实减税降费

4月1日，青岛市举行税收宣传月启动仪式暨落实减税降费促进经济高质量发展座谈会，发布了《青岛市税务局减税降费30条措施》，围绕加快政策落地、优化执法方式、提升服务水平、加大科技支撑、强化税收监管、加强基础保障等6方面，推出了系列减税、减负、简政的“自选动作”。

“实施更大规模、实质性、普惠性的减税降费举措，是党中央、国务院着眼于国情、民情和税情作出的重大战略部署，是促进经济健康发展的重要保证和长期利好。”青岛市委常委、副市长王家新表示，税务部门要密切关注企业的呼声和需求，真正做到企业有所呼、政府有所应，要把落实效果作为税务部门的重要考核指标。

海尔集团总裁周云杰表示，增值税税率的下调、小型微利企业和众创空间的税收优惠、研发加计扣除比例提高、社保缴费率降低等系列政策落地，不仅为企业转型升级提供了资金保障，更加快了市场化、专业化、集成化、网络化创业空间的建设，将助推企业加大研发投入，致力科技创新，带来行业竞争力的大幅提升。

青岛市财政局有关负责人表示，将坚决落实中央关于政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出和“三公”经费，取消低效无效支出，通过政府的“紧日子”换取企业和群众的“好日子”。

深圳：

“硬招”“实招”促减税效果显现

4月1日，国家税务总局深圳市税务局举行税收宣传月启动仪式暨落实减税降费及优化税收营商环境措施发布会，发布了“减税降费措施十条”，上线了新的移动服务平台“微税务”。据悉，随着一系列减税降费“硬招”“实招”的实施，今年1月至2月，深圳合计减免税额已达85.21亿元。

比亚迪股份有限公司税务部经理钱扬俊表示，2018年，制造业增值税税率下调，比亚迪（深圳部分）的增值税税负下降2.44%，收到增值税留抵退税款近9亿元；此次增值税再下调3个百分点，让比亚迪对未来发展充满信心。2019年，比亚迪整体预计将减免税款5.5亿元，其中增值税实际缴纳税款（不包括留抵）预计减免2亿元，“减税降费省下来的资金，很大一部分我们要继续投入到技术研发中”。

深圳市税务局发布了“减税降费措施十条”，包括突出业务辅导，实现应会尽会善操作；优化办税制度，力求服务质效再提升等。在业务辅导上，深圳市税务局结合征期申报情况，继续就新政策开展全覆盖培训辅导；对重点税源企业、生产生活服务业企业、留抵退税企业等定向辅导，精准发力，组织上门培训。（文/记者 李治国 张建军 倪伟龄 刘成 杨阳腾、通讯员 岳瑞轩 张玉波）

(责编：杨曦、仝宗莉)