毛利高达87% 殡葬公司业绩碾压茅台

原标题：殡葬公司业绩碾压茅台

临近清明节，殡葬业再次成为关注焦点。如今，殡葬已经发展成为巨大的产业链，殡葬产业有多赚钱？看看几家头部的上市公司就明白了，有的公司毛利高达近九成。

有公司放弃餐饮业，转行卖墓地

据融360旗下《维度》统计，截止到2017年底，全国共有殡葬服务机构4132个。

而殡葬业的领头企业福寿园，是港股公司，作为内地殡葬第一股，其2018半年报资料显示，墓地行业净利润53%，远高于茅台的47%。而去年上半年利润率达到53.6%，远高于同期万科18.5%的利润率。

对此，融360分析师认为，这都说明，是殡葬业不仅仅是高收入的行业，还是一个暴利的行业。而暴利引来的不仅是殡葬业出现更多的原生企业，更有知名公司割肉跨界殡葬业。

说到跨行殡葬业的企业，就不得不提到“福成肥牛”。30多年前，李福成在河北三河以养牛起家，是上世纪90年代的“中国牛王”。2004年，福成股份（后称：福成五丰）以养殖业和屠宰加工业为主业登陆A股。

但是随着时代的发展，福成五丰的畜牧业和屠宰加工业逐步走向了天花板，2014年之前福成五丰就曾被曝光亏损额在千万元以上。

2015年年初，福成五丰将大股东旗下控制的三河灵山宝塔陵园有限公司的资产和业务全部装入上市公司，吹响了跨界殡葬业的号角。

虽然踏足时间不长，但是殡葬业给福成五丰带来的业绩却是餐饮畜牧远远不能及的。数据显示，2017年，福成五丰殡葬业的收入为2.27亿元，占公司总营收的16.89%，而其在殡葬业的营业成本仅占全部成本的3.6%。

福成五丰在2017年财报中提到，当年度殡葬的毛利率高达86.8%，福成五丰还特别提出，殡葬业贡献了公司近40%的利润。福成五丰强调，殡葬服务行业作为公司主业的发展重点，努力使公司成为该行业领域里的龙头企业，实现公司的战略转型的成功。于是在2018年，福成五丰剥离了包括河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛养殖分公司、三河肉牛屠宰分公司，以及福成澳大利亚投资控股有限公司的100%股权，正式转身殡葬业。

殡葬公司也跨国，有企业布局东南亚进军海外市场

相较于转型公司之难，而以殡葬业起家的老牌殡葬公司则占尽先机，也开辟出了殡葬业的新路子。作为老牌殡葬公司的中国生命集团，不仅在国内市场占有较大份额，还已开始进军海外市场。

中国生命集团是一家主要提供殡仪服务的香港投资控股公司。与福成五丰半路转行殡葬行业不同，中国生命集团从建立之初，主营业务就是为亡者提供殡仪、火化以及墓园服务，可以说是殡葬服务一条龙了。

值得注意的是，这家服务于亡者的公司已经开始拓展海外版图了，其实早在2014年的公司财报中就有了越南地区营收的身影。

3月28日，中国生命集团发布公告，2018年年度实现营业额6266.7万元人民币，同比增长3.23%；毛利2788.9万元。公告称，收益增加原因在于提供殡仪服务由前一年的2183宗增加至2218宗。同时，每宗服务的平均花费由去年约1.9元增加至约2万元。

上述融360分析师分析，中国生命集团仅凭殡葬业务收入就孤身闯入国际市场，且近年来一直有着不俗的业绩。

数据显示，在进军越南的第一季度中，越南地区的殡葬业就为中国生命集团创造了近四百万的利润。

“殡葬业属暴利行业已是毋庸置疑的，因此近年来，随着‘互联网+’的吹起，‘互联网+殡葬’在多元化发展殡葬业的同时，也让众多的互联网科技公司想要在殡葬业分一杯羹，很多互联网殡葬企业也迅速崛起。”上述分析师说。 华商报记者 李王艳

(责编：仝宗莉、赵爽)