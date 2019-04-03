原标题：大兴国际机场新员工预计6月上岗

大兴国际机场新员工预计6月上岗

开航在即多岗位招聘，年龄限制放宽；上岗前需在南苑或浦东机场培训

昨日上午，大兴国际机场多岗位招聘。在特种车辆驾驶员招聘现场，车上车下都有考官给应聘者驾驶技术打分。

北京大兴国际机场开航在即，大兴国际机场各岗位的招聘信息让家住大兴区榆垡镇的李帅看到了希望，屡屡应聘碰壁的她决定到大兴国际机场应聘。昨日上午，和李帅同来应聘的不仅有大兴区榆垡镇、庞各庄镇的居民，来自河北固安、唐山等地的应聘者也络绎不绝。昨日上午的招聘岗位主要涉及东航客舱保洁员、行李分拣员、行李托运员，以及南航的特种车辆驾驶员，总计约有470人应聘。今年6月，这些大兴国际机场新员工将陆续进入机场，开始全新的工作。

现场1

年龄限制放宽成都的应聘者都来了

昨日上午九点半，大兴区职业技能实训基地榆垡分基地三楼会议室内坐满应聘者，本次招聘岗位为东方航空楼外生产岗位。东航北京大兴国际机场地面服务人力专员李强介绍，客舱保洁、行李分拣、行李装卸等都属于楼外生产岗位。

距离招聘开始还有半小时，身穿白色西装的李帅和其他应聘客舱保洁的同伴们已在候考区等待。35岁的李帅有两个孩子，她学的是计算机应用专业拥有大专文凭，此前在通信行业从事过项目管理、会议评审等工作。“这一段时间我碰壁过很多次，人家都要求35岁以下，我这个年龄刚好卡在那儿了。”李帅说，但大兴国际机场的出现让她看到了希望，“大兴国际机场的招聘对年龄放得很宽，而且我家住榆垡，离家又很近，我还能照顾孩子，最重要的是在机场工作是一份稳定的职业，保障和福利都好。”

来自河北唐山的马杰是唯一一位应聘客舱保洁岗位的男士。“我觉得没啥，客舱保洁也应该有体力活儿吧，男保洁员干起来可能更合适。”对于自己的选择，马杰大方地说。他特意从唐山赶来应聘，此前他一直在发电行业工作，他觉得选择新领域的工作对自己也是挑战。

负责此次招聘的北京兴航国际人力资源管理有限公司市场兼业务经理高英介绍，为解决当地居民就业问题，招聘放宽了对应聘者的年龄要求，基本上从25岁到45岁都可以应聘机场的相关岗位。从应聘者的地域分布来看，除了北京当地，尤其是榆垡、庞各庄的居民，也吸引了河北、天津，甚至成都等地的应聘者。

现场2

行李分拣岗位 现场测试应聘者体能

虽然本次招聘的是机场的基层岗位，但是同样吸引了很多有基层管理经验的应聘者，其中不乏外企员工。李毅(化名)是亦庄一家外企的员工，这次他应聘的岗位是行李分拣。面对考官为什么选择应聘这一岗位问题时，李毅充满着自信：“在那家外企我从一线员工做起，工作了9年，我干过维修，现在当上了师傅，手底下管理着五六名员工。要不是公司要外迁，我想我还会继续做下去。选择行李分拣，我比较看重机场离家近，福利待遇也有保障。”

行李分拣和行李装卸两个岗位相当辛苦，应聘的基本上都是男性，个个都有把子力气。39岁的张先生以前是军人，在部队时当过驾驶员，做过搬运，站在考官面前的他双眼炯炯有神、声音洪亮。

由于岗位特殊性，应聘者们需要进行体能测试，也就是现场搬运行李。高英介绍说，体能是行李分拣和行李装卸岗位的“必考题”，“行李装卸岗位要求应聘者扛着50公斤行李往返跑，时间限定在50秒以内，行李分拣岗位要求应聘者扛30公斤行李往返跑，时间限定在40秒以内。”

高英解释说，这两个岗位都与旅客的行李息息相关，如果工作人员没有力气和责任心，很有可能造成旅客行李破损，所以在招聘过程中一定要严格把关。

现场3

特种车辆驾驶 考官车上车下严格打分

在另外一个考场，南航摆渡车和特种车辆驾驶员的招聘正在进行。负责招聘的工作人员罗梦杰告诉记者，一共来了大约400名应聘者。特种车辆驾驶员的考核首先进行的是面试环节，罗梦杰说：“主要是了解应聘者的驾驶经验，本次招聘司机们需要在机场，甚至是停机坪上驾驶车辆，因此如果应聘者有安全驾驶的证书会增加应聘成功的几率。”

通过了面试，老司机们才有实际操作考试的机会。实操考试中，应聘者驾驶的车辆为考斯特，考试内容为出库、倒库。别看都是老司机，还真有技术不过关的，要不是车上有考官指挥，差点儿擦上车旁的锥形桶。考试极其严格，不仅车上有考官，车下也有一位考官仔细观察，时不时弯下腰查看车行轨迹。

一位考官告诉记者：“机场的特种车辆驾驶最重要的原则是安全，安全是第一要务，刚才有位考生不够谨慎，这肯定不符合我们的要求。”

■ 分析

新员工可能赴浦东机场培训

随着大兴国际机场通航时间一步步临近，机场新员工们将陆续迎接新工作。北京兴航国际人力资源管理有限公司总经理郑洁介绍，从2018年5月启动大兴国际机场用人储备计划以来，已有万余人应聘，其中已有部分员工开始培训，预计最早将于今年6月进入大兴国际机场工作。

是什么吸引了那么多应聘者走向大兴国际机场？郑洁分析说，首先是机场良好的福利待遇，其次，榆垡、庞各庄距离大兴国际机场很近，因此有非常多的当地居民选择在大兴国际机场工作，“从招聘者的角度来看，我们十分欢迎机场周边的居民来应聘大兴国际机场的工作，让大家都能就近就业，享受到很好的福利待遇。”记者也注意到，有很多应聘者家住榆垡和庞各庄附近，距离机场非常近。据报道，榆垡镇已经有136人被大兴国际机场相关企业聘用。

在昨日招聘会现场，应聘者们最关心的是薪酬待遇问题，作为招聘方负责人，东航北京大兴国际机场地面服务人力专员李强在招聘会正式开始之前就开门见山地回答了大家的关切：“行李分拣、行李装卸、客舱保洁，这三个岗位的员工正式入职之后的税前工资为6000元左右，五险一金，有年假，培训期大约是两个月左右，有可能在南苑机场和上海浦东机场培训。”

李强在接受记者采访时表示，之所以选择上海浦东机场培训部分员工，是因为上海浦东机场与大兴国际机场一样同为大型机场，员工在浦东机场培训结束后可无缝对接大兴国际机场的工作。

本版采写/新京报记者 吴婷婷

本版摄影/新京报记者 李木易

(责编：赵爽、杨曦)