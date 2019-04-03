国内汽车经销商库存指数连续15个月超出警戒线

中新网客户端北京4月3日电 近日，中国汽车流通协会发布的最新一期经销商库存预警指数调查显示，3月份汽车经销商库存预警指数为55.3%，环比下降8.3%，同比上升3.2%。
记者梳理发现，这已经是自2018年1月份起，经销商库存指数连续15个月超出警戒线。
中国汽车流通协会表示，受大环境影响，3月处于市场淡季，同比呈现下降趋势；部分地区春季车展，对市场需求起到一定刺激作用；但增值税税率下调政策及部分地区提前实施国六标准的消息导致消费者持币观望。
分指数情况看，调查显示，3月份库存指数、市场需求指数、平均日销量指数环比上升；从业人员指数、经营状况指数环比下降。分品牌来看，进口及豪华品牌库存指数、合资品牌库存指数较上月都有明显下降，而自主品牌则上升，库存指数达到66.2%，超过进口、豪华及合资品牌。
据了解，汽车经销商库存预警指数50%为合理水平，指数越高，反映出市场的需求越低，库存压力越大，经营压力和风险越大。
分区域来看，3月份全国总指数为55.3%，北区指数为51.3%，东区指数为55.4%，南区指数为57.4%，西区指数为60.8%。北区汽车销售形势稍好，库存预警指数位于全国总指数之下，东区、南区、西区指数均位于全国总指数之上。
从3月份库存预警指数也可以对3月汽车市场销量进行判断，基本上是同比负增长、环比正增长。根据中国汽车流通协会的判断，3月汽车市场销量降幅将在8%左右，第一季度销量降幅将在6%左右。
中国汽车流通协会预计，4月份增值税税率下调政策正式实施，部分观望需求将得以释放。但是4月有清明节，南方部分地区消费者受传统习俗影响不在4月购车，预计4月份销量较3月份有所下降。(张旭)
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