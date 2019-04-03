原标题：北京世园会：体现中国生态文明建设最新成果

央视网消息：2019年中国北京世界园艺博览会将于4月29日至10月7日在北京延庆举行，目前，世园会园区内的主要场馆、公共景观及基础设施建设已经全面完成，正式进入到了运营备战阶段。

当前，北京市世园会园区“一心、两轴、三带、多片区”已基本成型。中国馆、国际馆、生活体验馆、永宁阁、配套服务建筑等公共区域主要建筑全面完工。妫汭剧场配套设施将于四月初全部完工，园区乔木种植完成，部分灌木、地被花卉将于四月中旬完成，各个馆正紧张有序推进室内布展。

北京世园局副局长 叶大华：世园会园区的规划建设过程遵循了生态优先、尊重自然、保护自然、顺应自然的生态理念，体现的是中国生态文明建设的最新的成果。

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