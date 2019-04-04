原标题：抖音与广西达成战略合作 助力文旅资源推广

今天，抖音短视频结合“广西旅游抖起来”的活动，与广西壮族自治区文化和旅游厅、崇左市人民政府携手举办了“壮族三月三·广西旅游抖起来战略合作发布会暨崇左花山国际文化旅游节开幕式”。在崇左市大新县德天瀑布景区，抖音与广西文化和旅游厅签署战略合作协议，利用抖音短视频平台助力广西旅游的进一步发展。

广西壮族自治区文化和旅游厅副厅长林新河致辞表示，近年来，广西旅游业取得了长足的发展，2018年全区接待国内外游客6.83亿人次，实现旅游总消费7619.90亿元。广西在不断加快旅游项目建设、打造特色旅游产品、提升旅游服务水平的同时，也加大旅游宣传力度，尤其是在新媒体营销方面进行了有效的尝试。广西与抖音签订战略合作，可以把广西丰富的文化旅游资源优势和抖音的强大宣传优势结合起来，实现强强联合，把广西打造成全国旅游新媒体宣传的靓丽品牌。

抖音执行总编辑王萌在致辞中表示，去年4月，抖音发起了“抖音美好城市”计划，先后与西安、敦煌、成都、南京、吉林、新疆等地进行了合作，共同挖掘当地的自然与人文，传统与现代，打造城市新名片。经过抖音基于海量用户的精准个性化传播，这些地方成为了大家喜爱的城市，成为了年轻人出行的目的地。目前抖音国内日活跃用户已经突破2.5亿，月活跃用户突破5亿。广西作为“抖音美好城市”计划的第10站，抖音将继续通过独具特色、量身定做的短视频传播，进一步向全世界推介“壮族三月三”文化品牌，提升广西旅游热度。

截至目前，3月27日上线推广的“广西旅游抖起来”抖音话题，已经有超过13万条短视频，截至4月2日，话题总播放量超过22亿。今年3月15日-20日，抖音组织达人团赴广西崇左、柳州和桂林深度体验拍摄，达人们深度挖掘广西边关、山水、民族三大旅游特色，深入体验当地特色美食和文化，大量网友通过抖音认识广西、了解广西、走进广西。德天瀑布、明仕田园、花山岩画、凭祥友谊关，柳州融水苗寨、老君洞、双龙沟、三江程阳风雨桥及桂林两江四湖等多个广西旅游景点，在抖音上纷纷获得广大用户的喜爱。

据介绍，广西文化旅游系统一直是政务部门使用抖音的佼佼者。2018年8月1日，广西旅游系统组织全区集体入驻110个官方旅游局抖音号，成为全国首个完成集体入驻的旅游系统。去年国庆七天假期，通过抖音观看广西旅游的播放数量超3.5亿。

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