原标题：北京铁路局增开170列“开往春天的列车”

来自中国铁路北京局集团有限公司消息，为保障清明假期人民群众出行需求，北京铁路局2019年清明假期旅客运输方案从4月4日起至4月7日止，共计4天。期间，预计将发送旅客475万人，同比增加29.07万人，增幅6.5%。4月5日为高峰日，预计发送旅客137万人，同比增幅1.0%。

清明假期，客流以探亲旅游、踏青祭扫等中短途客流为主，主要呈现出行目的地集中、出行客流集中和达到客流集中“三集中”显著特点。为此，北京铁路局在假日期间将加开旅客列车170列，分别为：跨区域长途旅客列车28列，京津冀区域中短途旅客列车142列。

4月10日北京铁路局将继续开行“畅游港珠澳大桥旅游专列”，并专门为没有办理港澳通行证的游客增加B线旅游项目和出行新选择，专列全程历时10天。（记者严冰）

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