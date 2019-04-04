原标题：业内预期3月新增信贷 达1.2万亿

一季度金融数据将于4月中旬公布。记者综合对业内专家的采访情况以及各家研究机构的报告发现，大部分业内人士对3月金融数据较为乐观。多位业内人士预测，今年3月新增人民币贷款将达到1.2万亿至1.3万亿元人民币，新增社会融资规模则可能达到1.9万亿至2万亿元人民币。就整个一季度而言，新增信贷有望达到5万亿元以上，新增社融规模有望达到7万亿元。

东方金诚首席宏观分析师王青在接受《经济参考报》记者采访时表示，预计3月新增人民币贷款将达到1.3万亿元，较上月多增4100亿元左右，比上年同期高出约1800亿元。他表示，这一方面受季节性回升驱动，另一方面，从3月的情况来看，随着积极财政政策逐步发力，以及民营、小微企业融资条件明显改善，实体经济融资需求将有所上升，这将带动企业信贷多增。此外，3月以来部分城市房贷利率下行，居民按揭贷款规模趋于扩张，而上月大幅萎缩的居民短贷也将出现一定程度的反弹。

华泰宏观李超团队发布报告称，3月信贷金融数据大概率维持在相对稳定的增速区间，前期央行加强了票据套利检查之后，商业银行票据贷款明显回落，但同时增加了居民消费贷款投放，这一趋势有望延续至3月。预计3月信贷新增1.2万亿元。

受到地方专项债发行提速等因素的影响，多家机构预测，3月新增社融也将环比大幅回升。王青表示，3月地方专项债融资较上月大幅增长约2000亿元左右，总体来看，3月新增社融环比将出现大幅回升，有望达到1.9万亿元，比上年同期多增约3200亿元。兴业研究报告指出，社会融资规模方面，3月企业债券融资规模较2月提高，地方债发行节奏仍然较快。此外，季末贷款核销规模往往出现季节性的上升。总体来看，3月社融规模可能提高至2万亿元左右。华泰宏观李超团队也称，3月企业债券融资情况较乐观，叠加地方专项债发行较快，预测3月社融新增1.7万亿元。

央行数据显示，今年前两个月人民币贷款新增4.1万亿元，同比多增3748亿元，社融新增5.3万亿元，同比多增1.05万亿元。中金所研究院首席经济学家赵庆明在接受《经济参考报》记者采访时表示，预计今年一季度新增人民币贷款将超过5万亿元，或达5.3万亿元，一季度新增社融规模将超过7万亿元。

“信贷和社融能实现较快增长，一方面得益于相对较为宽松的信贷环境，另一方面是由于从去年下半年开始，国内和国际经济形势发生同频共振，基于六稳考虑，开始实施较大力度的逆周期调节政策。”赵庆明说。不过，他强调目前的稳健偏宽松的货币政策并非“大水漫灌”。

(责编：杨曦、仝宗莉)