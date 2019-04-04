原标题：国务院推系列降费举措 为企业群众减负3000亿

国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正案草案；听取药品集中采购、短缺药供应及医疗救助工作汇报，要求更多让群众在用药就医上受益。

此次会议推出的系列降费举措，实施后全年将为企业和群众减负3000亿元以上。其中不乏贴合普通百姓需求的惠民之举，比如，从7月1日起，减免不动产登记费，扩大减缴专利申请费、年费等的范围，降低因私普通护照等出入境证照、部分商标注册及电力、车联网等占用无线电频率收费标准，并要求必须有明显降费。此外，会议还确定了降低移动网络流量和中小企业宽带资费、降低一般工商业平均电价、下浮铁路货物执行运价等一系列降费举措。

中国社会科学院财经战略研究院财政研究室副主任何代欣告诉《每日经济新闻》记者，在全面减税降费的过程中，确实有必要下调公共服务类收费，这有利于让老百姓享受到减负红利。

民航发展基金减半征收

会议明确，车库、车位等不动产所有权登记收费标准由每件550元降为80元，商标续展注册费收费标准由1000元降为500元；将国家重大水利工程建设基金和民航发展基金征收标准降低一半；至2024年底对中央所属企事业单位减半征收文化事业建设费，并授权各省(区、市)在50%幅度内对地方企事业单位和个人减征此项收费。同时，对产教融合试点企业兴办职业教育符合条件的投资，落实按投资额30%抵免当年应缴教育费附加和地方教育附加的政策。

北京市民小李告诉《每日经济新闻》记者，他最近刚刚办理完车库不动产所有权登记，收费550元，的确有点高了，现在降到80元，降幅很大，感觉比较合理。

何代欣向记者表示，长期以来政府性收费和经营服务性收费为公共服务提供了一些资金保障。但是，这些收费的定价标准会随时间有所变化。近些年随着规模效应提升，这些收费的固定成本被摊销，也就是说政府等部门提供这些服务的成本是相应下降的。下调公共服务类收费，有利于让老百姓切实享受到减负红利。

记者注意到，国家重大水利工程建设基金是为筹集国家重大水利工程建设资金而设立的一项中央政府性基金。根据财政部4月2日公布的中央财政预算，由于国家重大水利工程建设基金征收标准降低25%，2019年国家重大水利工程建设基金收入预算数为172.5亿元，比2018年执行数减少44.87亿元，下降20.6%。

不过，2019年民航发展基金收入预算数为478亿元，比2018年执行数增加42.56亿元，增长9.8%。主要根据2019年民航客货运输周转量预计增长情况等因素测算。

有利于刺激社会消费

除下调前述公共服务类收费外，会议还确定了降低移动网络流量和中小企业宽带资费全年约1800亿元、降低一般工商业平均电价、下浮铁路货物执行运价、减并港口收费、取消公民身份信息认证收费等措施。上述措施是继降低社保费率后，进一步对行政事业性收费等采取的降费举措，实施后全年将为企业和群众减负3000亿元以上。

此外，会议决定，从4月9日起，调降对个人携带进境的行李和邮递物品征收的行邮税税率，其中对食品、药品等商品，税率由15%降至13%；纺织品、电器等由25%降为20%。

记者注意到，为贯彻落实政府工作报告关于一般工商业平均电价再降低10%的要求，国家发改委此前表示，要就电网企业增值税税率调整，相应降低一般工商业电价。电网企业增值税税率由16%调整为13%后，省级电网企业含税输配电价水平降低的空间全部用于降低一般工商业电价。

对于此次3000亿元的减负规模，何代欣分析指出，今年全国预计减税降费约2万亿元，“主菜”是减税，3000亿元虽然与两万亿的总盘子相比占比不大，但是意义非常重大，可以减轻很多行业和个人的成本负担，由此也将刺激消费，稳定社会预期。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，减税降费并不代表着完全取消“费”，依然要有效发挥“费”的作用。费在我国不仅是财政收入的重要组成部分，在经济发展的过程当中也发挥着巨大的作用。

李旭红表示，未来一方面需要继续加大力度减税降费，减轻市场主体的非税负担；另一方面还需均衡税费之间的结构，使减税降费在合理的结构优化中达到更优的激活市场活力作用。

(责编：杨曦、仝宗莉)