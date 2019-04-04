原标题：债市开放加速 “入彭”后有望“入富”

4月3日，中国人民银行副行长潘功胜应邀会见了富时罗素（FTSE Russell）全球首席执行官Waqas Samad一行，双方就中国债券市场对外开放及评估纳入富时罗素债券指数等有关问题交换了意见。可以看出，中国债券市场的开放步伐在逐渐加快。

4月1日，人民币计价的中国国债和政策性银行债券被纳入彭博巴克莱全球综合指数，并将在20个月内分步完成。完成纳入后，人民币计价的中国债券将成为继美元、欧元、日元之后的第四大计价货币债券。

就在中国债券市场正式被纳入彭博巴克莱全球综合债券指数的第一天，银行间现券市场全天成交7599亿元，其中，境外机构成交185亿元，占全市场比重的2.4%。

中国外汇交易中心有关负责人表示，2019年以来，境外机构投资者类型进一步丰富，备案开户流程进一步简化，境外机构入市速度大幅加快，贝莱德、领航等全球最大的资管公司旗下产品大规模进入市场。一季度境外机构投资者新开户联网数量近300家，较去年一季度翻两番，是2018年全年开户数的70%；一季度境外机构投资者累计成交8791笔、9191亿元，较去年一季度同比增长31%。下一步，交易中心将继续完善境外机构投资银行间债券市场相关流程和功能，进一步做好市场服务工作。

在今年两会期间，潘功胜表示，为了方便境外投资者在中国市场发行熊猫债和境外投资者投资交易中国的债券，我们完善了多项政策安排，包括投资渠道、税收、会计制度、资金汇兑、风险对冲等。彭博已经宣布，在4月1日把中国的债券市场纳入彭博的综合债券指数，其他一些债券指数的供应商也在积极评估，像富时罗素公司。下一步，债券市场一个主要的工作是继续稳妥推进债券市场的对外开放，为境外投资者投资和交易中国的债券创造一个更加方便的良好市场环境。

华泰证券固定收益首席分析师张继强表示，富时罗素的全球债券指数（以下简称WGBI）是衡量本币计价的固定利率投资级主权债的重要指标。截至2018年12月31日，WGBI中共计包含1019支债券，票面价值总计19.89万亿美元。WGBI可以由不同币种、期限和评级的国家政府债券随意组合成分指数；也较为容易根据客户的具体投资需求以及风险偏好等定制分指数。

2019年1月17日，富时罗素全球CEO Mark Makepeace在中国债券市场国际论坛上表示，从去年年底开始，我们对中国债券纳入全球指数开始正式和客户咨询磋商，并积极和中国央行等相关监管机构保持紧密沟通，及时反馈国际投资者的意见和建议，以共同为推进中国债市的进一步发展而努力。去年富时罗素公司宣布将中国纳入其旗舰指数——富时世界国债指数的观察国家名单，并将在2019年9月份宣布，是否正式将中国债券市场纳入世界国债指数。（记者 苏诗钰）

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)